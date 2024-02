Un policía cierra la boca a Silvia Intxaurrondo por criminalizar a la unidad antidroga de la Guardia Civil

El esperpento de RTVE no cesa.

Esta vez ha sido la presentadora de La hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, la que ha hecho el papel de vocera del Gobierno para intentar limpiar la cara del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, principal responsable de los guardias civiles asesinados en Barbate.

La periodista, siguiendo el relato oficial, hizo de menos la institucionalización del narcotráfico en la zona, que se ha agudizado con el desmantelamiento de la unidad de élite para luchar contra los traficantes de droga, el OCON SUR, hace 16 meses, sin ningún tipo de explicaciones.

En este contexto, se dio el asesinato de David Perez, de 43 años, nacido en Barcelona, y de Miguel Ángel González, 39 años, natural de San Fernando (Cádiz), que fueron arrollados por una narcolancha el pasado viernes, un suceso que deja en claro cómo los delincuentes campan a sus anchas.

Pese a que nunca hubo una argumentación por parte de la cartera de Marlaska, Intxaurrondo aseguró que la unidad élite fue desmantelada por sus abusos y por realizar acciones ilegales.

“Sobre el desmantelamiento del OCON SUR, se han publicado diversas informaciones sobre los métodos de nula legalidad que hayan podido usar varios miembros de esta unidad, hablando de balizas ilegales sin permiso judicial; se está hablando de serios problemas internos de la unidad.

No se si es eso lo que obliga a desmantelar el OCON SUR y lo que hace que no se vuelva a recomponer después. Lo digo porque son informaciones que han sido publicadas en numerosos medios de comunicación y al parecer se habla desde irregularidades como detener inocentes hasta un balizamiento ilegal para seguimiento que no estaba autorizado por un magistrado”.