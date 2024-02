Lobato (PSOE) chapotea en la indignidad justificando por qué Marlaska no debe dimitir tras la tragedia de Barbate

No hay por dónde coger sus declaraciones.

Juan Lobato, líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, fue entrevistado en el programa ‘Buenos Días Madrid’ (Telemadrid) este 13 de febrero de 2024 y allí fue cuestionado por, entre otros asuntos, por la tragedia acontecida en Barbate (Cádiz) donde dos agentes de la Benemérita fueron asesinados por unos narcotraficantes.

Laura Gómez, una de las presentadoras del matinal del canal autonómico fue directa a la línea de flotación del político socialista:

La salida de Lobato, digna de permanecer eternamente en el charco de la indignidad.

Y no solo por defender la permanencia del ministro del Interior en su cargo, sino porque encima se apuntó a la teoría gubernamental del guardias civiles muertos en vez de hablar de agentes asesinados por los narcotraficantes:

No, yo creo que lo primero es ser conscientes de lo terrible de este suceso, por el suceso en sí, por las reacciones también que vimos en algunos vídeos de algunas personas que estaban allí, las cosas que se dijeron en contra de la Guardia Civil, me parece terrible. Y yo, desde luego, aprovechar la misma noche en la que mueren dos guardias civiles para pedir dimisiones, yo no creo que sea lo más adecuado. Yo, que tengo una responsabilidad política importante, he pedido dimisiones en contadísimas ocasiones por razones absolutamente justificadas.