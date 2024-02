El desgarrador testimonio de la madre de Miguel Ángel, el guardia civil asesinado en Barbate: “Para mí, Marlaska es una alfombra”

El terrible crimen de David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, los guardias civiles asesinados en Barbate, ha generado un gran enfado y malestar social, mientras ningún responsable dimite.

Los familiares de las víctimas han denunciado la falta de medios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que les lleva día a día a una lucha desigual en la persecución de los narcotraficantes.

Celia, hermana de Miguel Ángel, relató este 14 de febrero de 2024 en ‘Espejo Público’ la forma en la que “la quitaron del medio” cuando Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, llegó al funeral:

“Y hubo un momento en el que me acuerdo que una chica con otro chico me cogieron y me dijeron oye, ‘estás un poquito mal, vamos a tomarnos algo para que te relajes y tal, te tomas una pastillita’ y luego me enteré cuando volví de que el que acababa de venir y de irse era el señor este. El ministro. Aunque me consta que mi padre sí tuvo cuatro palabras con el ministro, pero yo sí se la iba a liar, yo sí”.

“Marlaska se acercó para hacerse una foto poniéndole la medalla a mi hijo”

La hermana del agente fallecido, reveló que su padre había recriminado a Marlaska que había muerto por falta de medios.

Sobre las declaraciones del ministro del Interior que valoró como “técnicamente impecable” la operación, Francisca Gómez, madre del guardia civil fallecido, comentó que Marlaska “es un mentiroso, igual que su jefe” y relató:

“Que se moje él, que se ponga el traje de neopreno él y que se monte el lazo, ya ve que siente. A mí porque me cogió fuera de juego. Yo no me lo esperaba, se me ha cerrado. Me cogió, yo no me lo esperaba. Si no, no se me acerca. Porque no se lo hubiese permitido. A mí no me da el peso en ese hombre. Primero porque le tengo… en tan… Para mí es una alfombra donde yo me pueda limpiar los pies. Él se acercó al padre de mi hijo para que… hacerse la foto poniéndole la medalla a mi hijo. Y se hizo una foto con el padre de mi hijo… haciéndose la foto poniéndole la medalla en el féretro. Mi hijo no hubiese querido eso. Mi hijo no quería una medalla. Mi hijo ya tenía muchas medallas”.