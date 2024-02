El edil de Seguridad de Barbate deja en shock a Fortes (TVE) al exigir en directo la dimisión de Marlaska

Se quedó estupefacto.

Prácticamente en estado de shock.

‘La Noche en 24’ (TVE) del 13 de febrero de 2024 tenía en su amplio menú informativo varios minutos dedicados a hablar sobre el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) después de ser embestidos por unos narcotraficantes con una potente planeadora.

Xabier Fortes, presentador de este espacio en el Canal 24 Horas, tenía al otro lado de la pantalla al concejal de Seguridad de la localidad gaditana, Francisco Ponce Pérez.

El periodista de la cadena pública, tal vez pensando que el edil no iba a meterse a opinar sobre el Gobierno Sánchez, lanzó esta pregunta:

Sin embargo, Ponce Pérez no se arrugó y fue directo a la yugular. Y no solo cargando contra la pasividad del Ejecutivo sanchista, sino también agradeciendo el interés y la preocupación mostrada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo:

Sí, claro. El presidente Feijóo estuvo aquí en Barbate apoyando, cosa que no hizo ni el ministro del Interior ni el presidente del Gobierno. Yo directamente también lo digo, como lo he dicho en otras entrevistas, el ministro del Interior debe de dimitir y si no dimite debe ser cesado.