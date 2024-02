Javier Nart destruye a la ‘soldado’ de Pedro Sánchez por justificar la infamia de Barbate ¡y la cara de Risto es un poema!

Ver para creer.

Después del terrible crimen de los dos guardias civiles en Barbate, Fernando Grande-Marlaska ha decidido ‘reforzar’ el campo de Gibraltar con seis policías nacionales para luchar contra el narcotráfico en la zona. Una medida que ha sido criticada por los guardias civiles que llevan años reclamando que el territorio sea zona de especial singularidad.

El asunto se trasladó a la mesa de debate del programa ‘Todo es mentira’ (Cuatro) este 15 de febrero de 2024, donde la socialista Zaida Cantera trató de exculpar al ministro del Interior y sacar pecho de la gestión:

“Lo que sí tengo conocimiento es del resto de medidas que se han aplicado. Es decir, desde que nosotros llegamos al Gobierno no existía ningún plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar como ahora sí existe. Había 1.600 efectivos menos, un poco más de 1.600 efectivos menos. Ahora no solo hemos recuperado esos 1.600 efectivos que se perdieron durante el periodo del Partido Popular, sino que hay 3.000 y pico de efectivos más allí. Hemos pasado de un plan de seguridad de dedicarse absolutamente cero euros para la lucha contra el narcotráfico, a dedicarse más de 40 millones de euros. ¿Esto es suficiente? No, esto no es suficiente. Yo creo que lo que debemos hacer es puntualizar y focalizar”.

Y añadió que “nadie” podía esperar que unos asesinos, los que iban a esa narcolancha, “quisieran”, utilizarla para asesinar como venganza a dos agentes de la Guardia Civil, un argumento que choca con las declaraciones de los familiares de las víctimas.

Risto Mejide, presentador del espacio, le echó en cara la falta de memoria de la socialista ya que anteriormente hubo otros intentos.

“Pero es que una persona que intenta asesinar, ¿qué haces? Pones medios, sí, pones medios. Y eso es lo que se ha hecho. Se han dedicado 40 millones, o sea, de cero euros a 40 millones de euros. ¿Son suficientes? No. ¿Es justificable? No. ¿Qué hay que poner más? No. Tú me llegas y me dices…”, trató de justificar Cantero.

Javier Nart en @todoesmentiratv: “¿Es que no somos capaces de controlar el estrecho?”. pic.twitter.com/0CT1EaYwhp — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) February 15, 2024

Mejide, no salía de su asombro ante este mezquino argumento: “¿Salir seis guardias civiles en una hinchable contra esas narcolanchas de 15 metros, te parece que es poner medios?”.

“Lo que habría que ver es, efectivamente, cómo se han dado las órdenes para que esos seis guardias estén en esas condiciones, con ese temporal. Y ojo, que yo soy de las que opina que, si a la Guardia Civil se le da una orden, la Guardia Civil tiene que cumplirlo y tienes enfrente a gente que esto. Pero, dicho lo cual, lo que hay que ver son los recursos que había antes y los recursos que hay ahora […] desde que esto ha ocurrido, no solo se han incrementado las incautaciones, sino el número de operaciones, como la que acaba de ocurrir”.

El eurodiputado Javier Nart no daba crédito al tremendo disparate de la socialista:

“¡Pero si no se han incrementado, han parado las intervenciones! Esto es justificativo. Yo pienso que estar en un partido político no le elimina a uno la capacidad de crítica de lo que puede hacer el propio partido. Porque me da la impresión de que no el 100% de lo que hace Feijóo está bien hecho, ni el 100% de lo que hace Pedro Sánchez está bien hecho, y ni tampoco el 100% está mal en los dos sentidos. Ahora, que nos cuenten la historia de que todo esto está muchísimo mejor de como estaba antes. Bueno, yo no sé si tú conoces lo que son los caños del Odiel, ni lo que son los caños del Guadalquivir, donde se han colocado desde hace mucho tiempo cadenas para que no entren las narcolanchas, yo las he visto. He estado allá y las cadenas están rotas”.

Y zanjó: