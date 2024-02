Joaquín Leguina pone fecha al ciclón que se llevará por delante al PSOE de Pedro Sánchez

Claro, sin rodeos.

Joaquín Leguina, entrevistado en ‘Trece al Día‘ (13TV) sobre el derrumbe del PSOE en las elecciones gallegas, no dejó títere con cabeza.

El expresidente de la Comunidad de Madrid aseguró que por mucho que en el entorno de Pedro Sánchez no se quiera hacer una lectura nacional, lo cierto es que en menos de un año los socialistas se han ido dejando ayuntamientos y autonomías como si no hubiera un mañana:

Vamos a ver, es que es una más, porque ¿qué pasó en mayo? Es que también solo ocurría en Valencia, perdieron no sé cuántas, cientos o miles de alcaldías, perdieron no sé cuántas, no me acuerdo ahora, comunidades autónomas y ahora han perdido una más. Además han quedado los terceros otra vez y en Madrid también quedaron los terceros. Yo creo que en fin, lo que está claro es que a la gente normal y corriente, como soy yo ahora, no nos gusta nada que el partido donde he trabajado durante muchos años se meta en la cama con los separatistas, que nos odian, que son nuestros enemigos, que son los enemigos de la Constitución y de las leyes.

Sobre la petición de Emiliano García-Page de abrir un debate y reflexionar sobre lo sucedido, el histórico socialista lo tuvo claro:

No, si ya se ve que no va por ahí. Si no existe reflexión, si no hay órganos de reflexión en el Partido Socialista. Está destruidas, incluso desde el punto de vista de los propios estatutos que se los ha cargado este señor. En fin, yo soy seguidor de García-Page, le deseo lo mejor, pero me parece que esta vez no van a darle lo que él está pidiendo.

Sobre el ciclón que puede llevarse por delante al PSOE de Sánchez, Leguina aseveró que este está cerca de producirse y señala dos fechas concretas:

Ese ciclón vendrá en las urnas, primero en País Vasco, que serán en abril, y luego en junio las europeas. Y yo no sé cómo va a seguir tirando para adelante si cada vez que se mete en la cama con Puigdemont sale trasquilado. Yo, sinceramente, nunca pensé que el Partido Socialista quedara en manos de una persona así, sinceramente.

El que fuera dirigente de la Puerta del Sol desde 1983 a 1995 recordó la alergia que hay en Ferraz a las voces críticas. Subrayó que él siempre se mostró contrario a dirigentes como Zapatero y Sánchez. Con este último, precisamente, es cuando más problemas tuvo a la hora de expresar libremente sus opiniones:

No estoy de acuerdo con esas políticas desde el inicio, y tampoco con Zapatero. Bueno, mire, tengo dos libros publicados, uno sobre Rodríguez Zapatero y otro sobre Pedro Sánchez. Y, en fin, creo que ahí he expresado todo lo que pienso sobre estas figuras políticas. En cuanto al PSOE, es que un partido democrático, un partido normal, o hay debate o no existe. Al matar el debate, deja de existir. Y, en este momento, yo creo que el Partido Socialista no existe. Existe el partido de Pedro, propiedad de Pedro Sánchez.

Finalmente, Leguina recalcó que aunque lo de Galicia fueron elecciones autonómicas, igualmente no se podía descartar el componente nacional: