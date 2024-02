Al PSOE le crece la ‘fachosfera’: Tremendo golpe del exdiputado socialista Paco Vázquez a Sánchez

Que Pedro Sánchez ha convertido el PSOE en su proyecto personal para perpetuarse en el poder es una realidad.

Hasta los históricos socialistas claman contra la ignominia del presidente del Ejecutivo, desde Joaquín Leguina a José Luis Corcuera. Todos forman parte de esa ‘fachosfera’ que contempla la descomposición del partido que fundó Pablo Iglesias.

Paco Vázquez, exdiputado, exafliado del PSOE y exalcalde de A Coruña, ha sumado una nueva crítica contra la deriva actual del partido en una intervención para ‘Espejo Público’ (Antena 3) este 20 de febrero de 2024.

El que fuera diputado del PSOE confesó a Susanna Griso que en estas elecciones gallegas votó “en contra de que en Galicia pudiera haber un Gobierno que importara para Galicia las tensiones ideológicas y políticas que se están dando en Cataluña y País Vasco”, aunque Vázquez no dijo directamente que su papeleta fuera directamente para Alfonso Rueda.

“Consiguientemente voto a favor de un proyecto constitucional y que yo entiendo que mejor ampara y protege lo que ha sido el desarrollo político de la España en la que yo creo y en la que yo defiendo”.

El exalcalde también valoró los resultados electorales que, desde un punto de vista objetivo, han revalidado la gestión del Partido Popular y su postura conciliadora.

Destacó el gallego el “clarísimo rechazo” desde el pueblo gallego, a una posibilidad de una alternativa que “distorsionara” el escenario político que están viviendo los gallegos desde hace muchos años.

En referencia a las interpretaciones de otros socialistas como la que hizo la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, señaló que es no querer “ver la realidad” y darse cuenta del rechazo que ha habido a su propia política y la situación en la que ha dejado a los socialistas gallegos, en la cual cuando no hay un proyecto político, ni ideológico, la gente no vota nunca a la “copia”, vota “a lo original”, en relación al crecimiento del BNG.

Preguntado por la crítica de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y su alusión a un problema de liderazgo territorial, destacó Vázquez que la lectura correcta que debía hacerse es sobre la necesidad de consolidar liderazgos, “aun incluso trascendiendo la marca del PSOE, lo que ha anunciado es la ampliación de su proyecto de poder, un proyecto de poder basado en las coaliciones que hoy sostiene con los comunistas de Sumar y con los partidos independentistas, trasladarlo a la creación de un gran frente amplio en el conjunto de nuestro país”.

Y explicó a la perfección el proyecto de Sánchez con el partido: