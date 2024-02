¡Hasta el cuello! Balbuceante Ábalos las pasa canutas cuando le preguntan por Koldo en televisión

Mal día para dejar de fumar

O, en este caso, mal día para acudir a una televisión, aunque un contrato le obligue a aparecer en el programa en el que firmó un contrato como colaborador.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, acudió a ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) justo en la misma jornada en la que estalló el caso de su guardaespaldas, Koldo García, detenido por el presunto cobro de una comisiones ilegales por la compra de mascarillas en la parte más cruda de la pandemia por coronavirus.

El ahora diputado raso del PSOE en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo las pasó canutas a la hora de responder a las preguntas de Risto Mejide sobre quien fuera su hombre de confianza:

Risto Mejide: «Y ahora, una última hora, hace apenas una hora y poco más, ‘El Español’ publica que Moncloa advirtió a Ábalos sobre la actividad de Koldo García, pero el ministro lo protegió hasta su salida. ¿Qué tienes que decir a todo esto?»

José Luis Ábalos: «Primero. No, bueno, lo primero es que me he enterado por la prensa también y es eso que todavía han pasado algunas horas, pero no te lo crees, parece que estás…»

Risto Mejide: «O sea, ¿la noticia de ‘El Español’ es falsa?»

José Luis Ábalos: «No, vamos a ver. Sí que es verdad que siempre hay quien te dice, no, Moncloa, pero siempre hay quien te dice, oye, que… En fin, te llama un poco, te previene, lógicamente, pero eso te pasa con todos los colaboradores».

Risto Mejide: «¿Quién te previene?»

José Luis Ábalos: «No, pero eso es normal. Mucha gente te habla de todos los colaboradores que tengas, que tengas cuidado, que mires esto, que si estás al tanto de una cosa o de otra…»

Risto Mejide: «¿Fue Moncloa que te dijo, cuidado con este asesor?»

José Luis Ábalos: «No, no, eso es mucha gente».

Risto Mejide: «Pero alguien te previene, te dijo, cuidado con este asesor».

José Luis Ábalos: «No, pero no de esta persona, de muchas, siempre. Pero eso te ocurre siempre que tú tienes un ministerio muy grande y muchos colaboradores, y siempre hay gente que, en fin, que desconfía o que mete cosas, incluso de tu mamita o de tu mamita, siempre».

Risto Mejide: «Ya, pero ¿hablamos de tu mano derecha o no?»

José Luis Ábalos: «No, hablamos, vamos a ver, mi mano derecha. Yo tenía cinco asesores y un jefe de gabinete y un montón de altos cargos. Era la persona que me acompañaba en los desplazamientos, la que me hacía un servicio más, digamos, más personal, como una asistente personal. Y por eso se le ve siempre en todos los sitios».

Risto Mejide: «Sí, ¿tu mano derecha?»

José Luis Ábalos: «Uy, bueno, mi mano derecha sería en todo caso el secretario de Estado, que es el que me lleva a los temas, realmente. Bueno, un asistente personal… El ministerio, que no gestiona nada. Llamemos a la asistente personal, si te gusta más. Tu asistente personal. Sí, o asesor, como que es realmente lo correcto».

Risto Mejide: «Lo has llamado tu asistente personal, ¿eh?»

José Luis Ábalos: «Sí, dentro de las funciones de lo que son los asesores que uno puede tener, había quien te cubre. O unos aspectos, digamos, por ejemplo, pues, yo qué sé, había quien te escribía, pues, que piden textos y tal, pues se dedica a eso, ¿no?»

Risto Mejide: «¿Te advirtieron sobre ciertas actividades que estaría desarrollando, presuntamente?»

José Luis Ábalos: «No, pero digo que en general, no en concreto, en general, siempre te advierten la gente o siempre te habla, a veces con más o menos fundamento, a veces también por querer quitarse a alguien del medio. En fin, son estas cosas que cuando una, una gran empresa o en cualquier sitio, a todos nos llega».

Risto Mejide: «Pero insisto, ¿sobre él te advirtieron, sí o no?»

José Luis Ábalos: «Bueno, de él y de otros. Sí, pero en el sentido de cosas que a alguno le puede llamar la atención, sí».

Risto Mejide: «¿Como cuál?»

José Luis Ábalos: «No, muchas cosas, pero si es que esto forma parte de lo doméstico, cualquiera que haya tenido y tenga equipos y te puede pasar a ti…»

Risto Mejide: «¿Pero estamos hablando de lo doméstico?»

José Luis Ábalos: «No, yo estoy hablando de eso solo, no, no. Yo estoy hablando de eso, no estoy hablando de ninguna…».

Risto Mejide: «¿No te advirtieron que podía estar realizando…»

José Luis Ábalos: «No, pues cuando llamas, oye, realmente llaman de tu parte o no llaman de tu parte, realmente la persona de contacto es esta, la gente quiere saber también un poco el nivel de confianza que puede tener en tu equipo. No, del otro no, porque entonces, claro, al otro ya te toca intervenir. No, yo hablo de estas cuestiones. Y desde luego, por ese lado, no. Yo, de todas formas, normalmente confío en toda la gente que tengo, y también te digo, y defiendo a la gente, hasta que, claro, si hay algo evidente o alguna señal importante, pues dejas de confiar. Pero yo normalmente soy así. Yo defiendo siempre a la gente».

Risto Mejide: «¿Tú no sospechaste nada?»

José Luis Ábalos: «No, no.»

Risto Mejide: «¿Cuánto tiempo pasó contigo este asesor?»

José Luis Ábalos: «¿En el ministerio? Tres años y un mes».

Risto Mejide: «¿Solo estuvo tres años contigo?»

José Luis Ábalos: «Sí, claro. Bueno, y estuvo una parte en el partido, que es donde yo lo conozco, y me ha estado acompañando, trabajando por partido. De hecho, por eso pasa el ministerio».

Risto Mejide: «¿Cuántos años en total?»

José Luis Ábalos: «Pues yo creo que en partido serían como seis meses. Tres años, siete meses. Y a mí siempre me demostró fidelidad, y me demostró afecto, y me demostró atención. ¿Entiendes? Por eso te digo, no me lo acabo de creer. Es decir, para mí es como un choque decir, de repente encontrarte con esto, porque además uno siempre se preocupa, oye, que esté todo bien, ¿no? Uno, cuando ve a alguien, uno se preocupa, ¿no? Uno, cuando ve a alguien, uno se preocupa, oye, que esté todo bien, ¿no? Y cuando llega algo, pues pide explicaciones, ¿sabes?»

Risto Mejide: «¿Le has pedido explicaciones?»

José Luis Ábalos: «Siempre se las pedí, siempre se las he pedido. No, ahora no, ahora qué… yo qué sé, me he enterado hoy de esto, y no sé ni a quién acudir ni recurrir».

Risto Mejide: «¿No tienes contacto con él?»

José Luis Ábalos: «No, ahora… no, no, y en estas circunstancias, yo no sé ni dónde está, qué te diga. Y además es que no tengo ni cómo, encima, todo lo que sé es lo que he leído, y he leído que está bajo secreto, ¿no?, de sumario, por tanto, difícil…».

Risto Mejide: «¿Hace cuánto que no hablas con él?

José Luis Ábalos: «Yo creo que tuve una conversación como hace dos semanas. Y la verdad es que no me cuadra, porque su estilo de vida, su necesidad, su situación, era bastante humilde. No me cuadra».

Risto Mejide: «Humilde en el sentido de que no tenía tantos ingresos…»

José Luis Ábalos: «No solamente eso».

Risto Mejide: ¿Hablaste con él por una oportunidad laboral?

José Luis Ábalos: «No, no la tengo. No tengo esa posibilidad».

Risto Mejide: «No, no por dársela a tu, sino que él te dijo que buscabas…»

José Luis Ábalos: «No, pero que me lo ha pesado, sus limitaciones y su vida. Por eso no me cuadra. Es decir, no lo veo. No me entra. No podía sospechar viendo cómo vivía. Además, no vive aquí. Se trasladó a la costa y allí vive».