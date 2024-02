Ayuso apunta a la cabeza en el ‘caso Koldo’ y pone la mira directamente en Pedro Sánchez

Isabel Díaz Ayuso no se queda a medio camino.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, entrevistada este 26 de febrero de 2024 en ‘Espejo Público‘ (Antena 3), habló claro sobre el caso de corrupción que no solo está haciendo temblar los cimientos del PSOE, sino del Gobierno Sánchez.

La dirigente de la Puerta del Sol tiene claro que Pedro Sánchez era conocedor de lo sucedido con su entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y que, a pesar de la gravedad de los hechos, acabó llevando al político valenciano en las listas del PSOE para las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Ayuso aseveró que el jefe del Ejecutivo socialcomunista se encuentra «secuestrado» por el ‘caso Koldo’ y por el líder de Juntos, Carles Puigdemont.

Igualmente se mostró muy crítica con el hecho de que Sánchez mencionase la investigación que se archivó contra su hermano por la compra de mascarillas durante la pandemia.

Sánchez está obsesionado conmigo, eso es evidente, y que el presidente del gobierno utilice su poder, el poder de un Gobierno de la nación, contra un ciudadano que no está en política, de algo que además fue hace cuatro años. Esto significa que el caso Ábalos y el caso PSOE durarán otros cuatro, porque esto es una trama de verdad, lo otro no lo era. Que lo haga de esa manera mezquina, mintiendo además sobre la situación de un comercial, comercial que lleva casi 30 años en el mismo sector de venta de material sanitario que cobró por su trabajo, como las farmacéuticas, como los periodistas, como los políticos, cada uno trabajaba y cobraba, que estaba todo en A.

Subrayó que el presidente del Gobierno quiso usar el caso de su hermano, de Tomás Díaz Ayuso, de manera repugnante:

En fin, creo que no tiene nada que ver, pero que Sánchez lo utiliza de esa manera repugnante y mintiendo porque quiero recordarle que todo esto no viene porque el Partido Popular quisiera investigar una supuesta corrupción, que no había. Esto viene porque el Partido Popular quiso destruirme, la anterior dirección, y esto fue lo que causó la salida de la anterior dirección. No investigaban corrupción, buscaban otra cosa muy distinta. Y Sánchez se ampara en esa mentira para estar después de cuatro años injuriando a un ciudadano anónimo al que le han llegado a poner la cara en una lona de no sé cuántos metros en la calle Goya y a sus hijas poniéndole cámaras de televisión en su colegio. Lo que ha tenido que soportar un ciudadano anónimo por ser mi hermano es de no creer.

Pero que encima siga de manera miserable el presidente del Gobierno haciendo lo propio, todos tenemos familia. Alguien puede entender lo que significa eso. Es que no hay derecho a que haga algo así. Todo recordamos… Además, inocente, que se ha demostrado en distintos organismos, además en dos fiscalías. Por cierto, la Fiscalía Europea, según ha salido recientemente, tenía conocimiento de este caso desde junio del año pasado. Sánchez fue a las elecciones sabiendo que tenía un caso de corrupción que le iba a estallar. Aquí no se ha dicho nada. Me gustaría que se pusiera ahora la verdad y la transparencia sobre este caso.