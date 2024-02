Carlos Alsina lo da todo con Jordi Évole y vuelve a tachar a Pedro Sánchez de mentiroso supremo

Sencillamente colosal.

Carlos Alsina apenas necesitó minuto y medio para volver a definir al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, como un mentiroso de todo y lomo.

En una entrevista en ‘Lo de Évole‘ (laSexta), el comunicador de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) fue directo a la yugular del inquilino de La Moncloa.

Carlos Alsina: «Para mí, lo más esencial de la labor de Pedro Sánchez al frente del gobierno, y mira que han pasado cosas y que la pandemia… es su manera de conducirse en política. Esta idea que yo creo que tiene él de que lo principal es la competición política y ganar. Y eso es un mérito, esto que yo digo, nunca da un balón por perdido, es verdad, demuestra una determinación. Pero yo creo que ha devaluado enormemente el valor del compromiso, de la palabra, de los principios, de la coherencia. Porque él va asumiendo la posición que en cada momento le conviene por pura utilidad. No creo que porque haya cambiado de opinión, sino porque creo que ha visto que es lo que en cada momento le es más útil defender.»

Jordi Évole: «Iñaki Gabilondo dijo de Aznar que había sacado lo peor de él. ¿Tú crees que Pedro Sánchez ha sacado lo peor tuyo?»

Carlos Alsina: «No, en todo caso ahora ha sacado lo mejor mío.»

Jordi Évole: «¿Qué es?»

Carlos Alsina: «Que es la capacidad para defender el valor de la palabra y el valor de la verdad frente a quienes traten de convencernos de que la mentira es una cosa discutible y que si es útil, pues tampoco pasa nada por utilizarla. Y esa es la esencia de mi crítica al presidente. Y no me gusta saber sobre todo el qué. Que esto yo creo que es una cosa muy de nuestro país. Como el presidente Sánchez es del PSOE y entonces es de izquierdas, todo lo que haga él es de izquierdas. Y todo el que se considere de izquierdas en España tiene que aplaudir lo que haga él. Porque si no inmediatamente te sitúan en el otro lado, en la fachosfera esta que dicen ahora.»