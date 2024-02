Colosal alegato de María Jamardo sobre Ábalos y la corrupción en el PSOE: «Que una mierda no tape la otra»

Sigue el culebrón José Luis Ábalos.

El aún diputado socialista en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo insiste en no renunciar a su acta de parlamentario y va dejando a Pedro Sánchez en una situación harto complicada.

El propio PSOE le ha dado al exministro de Transportes un plazo de 24 horas que viene a expirar este 27 de febrero de 2024 para que abandone la Cámara Baja, tiempo que está a punto de expirar.

Sin embargo, tertulianas como María Jamardo consideran que todo esto viene a ser una perfecta cortina de humo para que no se hable de lo esencial y para desviar la atención de la realmente importante.

La periodista, en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) fue precisa en el diagnóstico:

Esto me parece una cortina de humo al nivel del chapucerismo político que está demostrando el PSOE en sus filas, donde tienen muchos corruptos por muchos casos de corrupción. Recordemos Tito Berni , que todavía está ahí, judicializado, que no nos olvidemos, que una mierda no tape la siguiente, porque esto es muy gordo. Y desde luego me parece, insisto, una cortina de humo.

Jamardo es consciente de que si al final Ábalos opta por dar ese paso al costado, el mismo no le va a salir gratis ni al PSOE ni al propio Pedro Sánchez:

¿Qué le servirá si este señor deja el acta a la prensa, afín y a los palmeros? Pues probablemente. Que a mí personalmente no me sirve y que a muchos otros tampoco, también. Este señor está amortizado desde que dejó el Gobierno. No es nadie y si cae no va a ser gratis y no va a ser a cambio de nada. Y ahora en el PSOE están por detrás, mientras anuncian esta solicitud de acta, diciendo ‘José Luis se fuerte, hacemos lo que podemos’. Y entonces con esto van a intentar tapar y callar mediáticamente el caso. Pero hay caso. Hay caso para rato. Hay offshore en Luxemburgo, salpica a Armengol, Illa, Puente, presuntamente. Y veremos si esto no es el principio del fin del sanchismo.