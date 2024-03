Álvaro Nieto zurra de lo lindo a la activista Afra Blanco por proteger al Gobierno Sánchez por el ‘caso Ábalos’

Defender lo indefendible.

O, peor aún, callar ante un auténtico saqueo a las arcas públicas amparándose en una pandemia.

La activista Afra Blanco trató de poner paños calientes con el asunto de las comisiones ilegales percibidas por la compra de material sanitario y en la que varios nombres han salido tras Koldo García: José Luis Ábalos, Salvador Illa, Óscar Puente, Francina Armengol o Ángel Víctor Torres.

Álvaro Nieto, director de ‘The Objective‘, negó la mayor cuando Blanco sostuvo que con la pandemia no se podía saber qué estaba pasando y para elló esgrimió un libro donde, un mes después de decretarse el estado de alarma, ya se contaban y documentaban toda clase de trapicheos.

Álvaro Nieto: «Tú lo que no puedes hacer es empezar a repartir y a gastar dinero a mansalva porque entonces ahí la corrupción anida con mucha facilidad».

Afra Blanco: «Pero por favor recordamos lo del avión incluso en Francia, que en ese momento ya no solamente España estaba desesperada, estaba el mundo entero desesperada. Que con esto insisto, que yo he dicho desde el primer momento que tenía que auditarse todo. Una vez pasado se tenía que auditar todo y a todos».

Álvaro Nieto: «Mira, que la pandemia en España, el estado de alarma, empezó el 14 de marzo y el escándalo Soluciones de Gestión lo desvelé yo el 14 de abril, un mes después. Que es que no había que esperar al final de la pandemia, que es que está todo en este libro».

Afra Blanco: «Felicitaciones, ojalá te hubieran hecho caso antes».

Álvaro Nieto: «No, no, no, que no es que me felicites».

Afra Blanco: «Que ojalá te hubieran hecho caso antes».

Álvaro Nieto: «No, es que me hubieran y me hubierais hecho caso. Es decir, es que esto llevo diciéndolo cuatro años y aquí nadie ha dicho nada porque es que había una pandemia».

Afra Blanco: «No, no, perdona».

Álvaro Nieto: «Han estado robando a manos llenas».

Afra Blanco: «Perdona, que algunos, te vuelvo a repetir, que están muy bien los golpes, pero que algunos hemos pedido también desde el principio auditarse».

Álvaro Nieto: «Pues había que haber sido más exigente durante la pandemia y como dice Paco (Marhuenda), cuando criptaron los controles había que haberlo dicho y alertado de ello».