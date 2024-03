Antológico repaso de Antonio Naranjo a Ramón Espinar por colar a Feijóo en el ‘caso Ábalos-Sánchez’

El repaso fue de aúpa.

Y no es de extrañar. Ramón Espinar quiso enmarañar el ‘caso Ábalos-Sánchez‘ metiendo en la ecuación a Alberto Núñez Feijóo y la manoseada y gastada foto del líder del PP con un contrabandista para así desviar el debate de lo realmente esencial y que no es otra cosa que la tremenda trama de corrupción que asola ahora mismo al PSOE.

La cuestión es que Antonio Naranjo le metió un repaso de los de dejarle con la boca cerrada.

El expodemita, reconociendo que lo del exministro de Transportes es algo que le fascina, quiso meter en el ajo al PP durante su intervención en ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro):

A mí me fascina la epopeya de Ábalos y supongo que tendremos tiempo de hablar de ella. Pero si vamos a empezar por aquí, me parece que efectivamente Feijóo patina. Y patina porque no es posible pretender que el presidente del gobierno tenga que saber que el asesor de un ministro está robando, al tiempo que tú no sabes que ibas en un yate con un narcotraficante. Entonces, la ejemplaridad que le está pidiendo Feijóo al presidente del gobierno y el control de la situación que le está pidiendo al presidente del gobierno no se le ha aplicado en su trayectoria. Tú ibas en un yate con un narcotraficante, Feijóo, ¿qué le vas a contar al presidente del gobierno? ¿Que tenía que saber que el chofer del ministro de Transportes, que era Ábalos, en ese momento estaba siendo un perfecto golfo? Hombre, es mucho pedir. Lo que ha contado Ábalos esta mañana en una entrevista es que este famoso Koldo entra, recomendado por Santos Cerdán, que es el actual secretario de organización del PSOE, y que es una persona, digamos, del PSOE de Navarra de confianza, que se dedica a temas de seguridad, esto lo hay en todos los partidos, entra a formar parte del equipo de Ábalos, es asesor de Ábalos, y Ábalos le designa algunas tareas. Esto es lo que ha contado Ábalos esta mañana.