Griso apabulla a Mercedes González (PSOE) por defender a Armengol: «¿Es ejemplar esperar tres años para denunciar?»

Mal trago para Mercedes González.

La parlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados pasó las de Caín este 1 de marzo de 2024 en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) para defender lo indefendible.

Susanna Griso no dio crédito ante el intento de su invitada por desvincular al PSOE del ‘caso Ábalos‘ y también de apoyar sin freno a la actual presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, por la chapuza y el derroche de las mascarillas fake.

Susanna Griso: «Y yo le quiero preguntar a Mercedes González, diputada socialista, por esta cuestión, porque están pidiendo explicaciones al PP por supuestos contactos de Koldo con Génova y sin embargo la Guardia Civil no los ha podido contrastar y es más, se demuestra que Tellado en ningún momento estaba donde se suponía que tenía que estar según Koldo».

Mercedes González: «Buenos días, Susanna. Bueno, pues la verdad es que yo lo único que me puedo referir es a los hechos y los hechos son palmarios y claros y es que en el sumario figura que hay un contacto de Koldo con Miguel Tellado, además con nombre y apellido en el que le dice claramente…».

Susanna Griso: «Es que es muy importante, la Guardia Civil en ningún momento dice que se produzca tal reunión, lo que dice es que Koldo deja caer que va a haber una reunión en Génova. Creo que el matiz en este caso es pertinente».

Mercedes González: «Si me deja acabar el argumento, luego ya podemos hacer todos los malabarismos que queramos sobre el vocabulario. Lo que sucede y lo que así figura es que hay un contacto, que así se dice, con Miguel Tellado y que a posteriori el propio Koldo dice esto está más que hecho. Eso son los hechos que figuran y por lo tanto lo que tiene que hacer el señor Tellado es dar todas las explicaciones. Se va a constituir una comisión de investigación y ahí se va a constituir una comisión de investigación y estoy completamente segura de que el señor Tellado acudirá a esta comisión de investigación y explicará si tuvo o no tuvo un contacto con la persona que estaba buscando un intermediario que era Koldo para solucionar un problema que tenían de cantidad de un gobierno, que era el gobierno del PSOE. Que había reclamado más de 2 millones y medio, 2 millones 600 mil euros por unas mascarillas y le tengo que decir también el siguiente hecho. Podemos decir sí o no, pero lo que se produce a continuación de ese supuesto contacto, con donde además se dice esto está más que hecho, es que a continuación efectivamente la reclamación de cantidad del gobierno balear del PSOE decae con el gobierno balear del Partido Popular».

Susanna Griso: Señora González, no sé… A mí me parece muy burda la intención de poner en marcha el ventilador y extender la sombra de sospecha sobre el Partido Popular en esta cuestión, sabiendo que Armengol avaló las mascarillas siendo presidenta de Baleares, pese a saber que eran defectuosas. ¿No es más preocupante eso?»

Mercedes González: «A mí lo que me parece muy burdo es efectivamente lo que usted está diciendo de poner el ventilador, porque aquí no somos todos iguales ni por asomo. La reacción del Partido Socialista ha sido absolutamente impecable. Contundente, precisa, clara. En el momento en que un asesor de un ministro ha sido detenido y ha tenido vinculación directa con una trama, el Partido Socialista ha reaccionado de inmediato, con una contundencia extrema, apartando a una persona que todavía no tiene ninguna vinculación jurídica, que solamente aparece mencionado, como el señor Tellado, por cierto, en el sumario lo ha apartado…».

Susanna Griso: «Pero, ¿me está comparando…?»

Mercedes González: «No me interrumpa, por favor. No. No le importa, porque es que estamos en duplex y es muy complicado. Es muy complicado si no finalizaron el momento. Yo concluyo rápidamente. Pero lo que ha sucedido es que el Partido Socialista ha reaccionado de manera contundente y clara, afrontando un caso, un caso, de un asesor de un ministro, no estamos hablando de tu hermano o de un amigo narcotraficante, no, no, de un asesor, de un ministro con absoluta contundencia porque el Partido Socialista es absolutamente incompatible, absolutamente incompatible con cualquier artículo de corrupción».

Susanna Griso: «De verdad me está comparando… Y eso es lo que ha sucedido. El señor Tellado, que es mencionado en un momento en el que ellos ya se saben espiados, con el señor Ábalos, que el juez lo presenta como el autor, como el intermediario de esta trama…».

Mercedes González: «Yo no estoy comparando a nadie. Yo solamente le estoy diciendo que el señor Ábalos efectivamente aparece citado, que efectivamente el señor Miguel Tellado, con nombre y apellido, aparece citado, y aparece citado un tal Alberto. Creo que M. Rajoy, todos al final acabamos sabiendo quién era. Siendo que Alberto, también acabaremos concluyendo quién es».

Susanna Griso: «Bueno, si le parece, vamos a dejar el Partido Popular porque ya hablaremos enseguida con Borja Sémper, pero ya darán las explicaciones pertinentes. Y le pregunto por lo suyo. El Partido Popular está pidiendo la dimisión inmediata de Armengol porque, insisto, validó unas mascarillas que eran defectuosas y tardó tres años en reclamar esa malversación».

Mercedes González: «Bueno, el Partido Popular pide dimisiones muy fácilmente y aunque a usted no le guste que me ponga a hablar del Partido Popular…».

Susanna Griso: «No, no, no. Pero teniendo la suyo, me parece que debería centrarse en todo lo que está saliendo del Partido Socialista».

Mercedes González: «El PP tiene una dificultad expresa de dimitir y asumir responsabilidades cuando tu hermano también está beneficiándose de una venta de mascarillas o en el Ayuntamiento de Madrid donde se habla de Rolex, de Lamborghini. Pero voy a ir a lo que me dice, que es lo de la señora Armengol».

Susanna Griso: «A mí perdóneme, pero de verdad es que me sorprende muchísimo que me vuelva a sacar el caso de Tomás Ayuso cuando ese caso por dos veces ha sido archivado. Lo archivó la Fiscalía Anticorrupción y lo archivó la Fiscalía Europea. Entonces, no es comparable».

Mercedes González: «Claro, no es comparable porque el trámite judicial en el que nos encontramos todavía no es ese. Vamos a ver cómo acaba también este caso y las responsabilidades políticas».

Susanna Griso: «No es comparable. En este caso la Fiscalía no ha elevado al juez de la Audiencia Nacional y es el juez Ismael Moreno el que precisamente ha pedido las detenciones».

Mercedes González: «Que sí, pero no hay nadie del Partido Socialista en este momento, ni el señor Ábalos ni nada. Yo le estoy diciendo que en este momento lo que está pasando es que el Partido Popular enseguida pide dimisiones a discreción y el Partido Socialista actúa con absoluta contundencia. Y eso es lo que le estoy diciendo. Me parece que la actitud del Partido Socialista ha sido ejemplar, absolutamente rápida, eficaz y ha demostrado que es un gobierno y un partido incompatible con la corrupción».

Susanna Griso: «¿Usted cree, señora González, que es ejemplar de verdad? ¿Usted cree que es ejemplar esperarse tres años para denunciar que unas mascarillas son defectuosas, mascarillas que siguen en un almacén? ¿Eso es ejemplar?»

Mercedes González: «Sí, mire, yo le voy a decir, vuelvo a los hechos, porque si no nos vamos a meter en un debate…».

Susanna Griso: «Yo también me refiero a los hechos, es que no es mi opinión. Es información».

Mercedes González: «Bueno, voy a concluir con los hechos, si le parece. Los hechos es que el gobierno del Partido Socialista reclamó una cantidad que son 2.600.000 euros. Tres años después. Que 2.600.000 euros. Reclamó esa cantidad. Y lo que se produjo es que la trama se puso muy nerviosa, buscó un intermediario, ese intermediario realizó o no lo que sé, es que hay una frase que dice, esto está más que hecho. Y a partir de ahí, la reclamación del gobierno socialista por las mascarillas, decae con un gobierno del Partido Popular. Estos son los hechos».

Susanna Griso: «Bueno, pues estos son los hechos. Gracias, señora González».