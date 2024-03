Ketty Garat sopapea a Esther Palomera por mofarse de su intervención en el caso ‘Koldo-Ábalos’: «Ríete lo que quieras»

No le sentó nada bien a Esther Palomera (‘eldiario.es‘) el palo que le dieron al Gobierno Sánchez.

En la tertulia política de ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco), Ketty Garat (‘The Objective‘) expuso varios puntos.

Empezó por criticar la rueda de prensa de Francina Armengol (PSOE), si bien consideró que no debería señalársela en la trama:

Me parece un despropósito la comparecencia de ayer de Francina Armengol, me parece que no actuó correctamente, que tenía que haber avisado antes, que tenía que haber reclamado la cantidad antes.

Subrayó que es el expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien tiene más que contar y dar explicaciones:

Dicho esto, yo creo que no se puede señalar a la señora Francina Armengol, los que conocemos un poquito este caso, desde luego, no tenemos ninguna duda, como una de las inductoras de la trama Koldo, porque no lo es. Creo que aquí habría que apuntar en otra dirección y creo que el Partido Popular se equivoca, no cuando pide la dimisión, que es meramente legítimo que pida la dimisión, sino cuando le pretende señalar, insisto, como inductora y no como víctima colateral. Creo que de las dos personas que están a día de hoy en el ojo del huracán, que son Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, tiene que dar muchas más explicaciones quien no las ha dado, que es el señor Ángel Víctor Torres, el canario, que la presidenta del Congreso de los Diputados.

Para Ketty Garat, el asunto es que no se deben mezclar los diferentes casos:

Y dicho esto, yo impugno una teoría o una cuestión que se ha hecho aquí. No debemos de mezclar, lo digo por lo que ha dicho el señor Tellado también, que ha hablado por ejemplo del caso de Delcy, de Víctor Gonzalo y Ruiz de Aldama, no debemos de mezclar todas estas cuestiones, porque es que todas las cuestiones están mezcladas, Esther, están todas mezcladas.

Ketty Garat se fue dando cuenta de que Esther Palomera puso una pose burlona y le afeó el gesto:

Y claro que tiene que ver Víctor Gonzalo y Aldama, y te lo digo porque llevo dos años y medio investigando este caso y un poquito sé, que las personas que hoy aparecen como empresarios, te puede reír lo que quieras.

La periodista solo consiguió articular un lacónico:

No me río.

La periodista de ‘The Objective’ volvió a la carga y le lanzó un recado: