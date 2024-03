Miguel Tellado vuelve a la carga contra el caso PSOE: “Somos iguales ante la ley, menos si eres un chorizo socialista”

Directo y sin medias tintas.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, no sale de su asombro ante el caso Ábalos-Koldo-PSOE y la perniciosa estrategia de los socialistas de salpicar a la oposición con esta trama como cortina de humo.

Tellado volvió a opinar sobre el asunto este 6 de marzo de 2024 en una conexión para ‘La mirada crítica’ (Telecinco), espacio presentado por Ana Terradillos.

El portavoz popular arrancó su intervención comentando el cambio de la ley de amnistía, así como las garantías que promete Pedro Sánchez a Puigdemont con dichas modificaciones.

Según el popular, “todo parece indicar” que el PSOE “se ha plegado” a las “exigencias” del independentismo “una vez más”.

“Supongo que hasta mañana no conoceremos la redacción de las enmiendas que han transaccionado Junts y el Partido Socialista. Lo que sí sabemos es que es una ley inasumible, que es un chantaje político y vemos como el chantajeado asume constantemente los cambios y presiones de quien pretende que se legisle a la carta para beneficiar a personas que han delinquido», explicó Tellado, a lo que añadió que esta ley “es una aberración política, jurídica y moral que vulnera el principio social de ser todos iguales ante la ley”.

Y criticó duramente a los socialistas por sus ofrendas a los delincuentes, relacionando tal asunto con la trama PSOE que salpica ya a varios ministerios:

En esta línea, el portavoz popular resaltó que el Gobierno “debe dar explicaciones” ya que se la limitado, hasta el momento, a “trazar cortafuegos en el señor Ábalos”, y la cuestión afecta “a personas muy cercanas a Pedro Sánchez”.

Durante su intervención, Tellado señaló también la supuesta implicación de Begoña Gómez:

Sobre la comparecencia ‘fake’ de Francina Armengol en el Congreso, el diputado popular consideró que sus explicaciones fueron “tremendamente lamentables” y que, a día de hoy, “hay más motivos que ayer para que presente su dimisión”.

“Lo ha convertido en un problema de todos, ha sido incapaz de explicar quien le llamó, le preguntaron hasta en tres ocasiones y no fue capaz. Tampoco ha explicado porque tardó tres años en justificar esas mascarillas. Su Gobierno fue muy rápido pagando y lento reclamando», subrayó el popular.

Para finalizar, sobre el bulo del supuesto contacto de Tellado con Koldo, el portavoz del PP zanjó:

«Yo no conozco al señor Koldo, no he hablado en toda mi vida y no tengo nada que ver. Sería curioso que yo hiciera alguna gestión, si no fuese tan grave, me parecería una auténtica broma que se me relacionara con esto«.