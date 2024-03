Sonsoles Ónega alucina en una surrealista entrevista con los disparates de la ley trans del Gobierno Sánchez

Surrealista a más no poder.

Sonsoles Ónega tuvo que enfrentarse en ‘Y Ahora Sonsoles‘ (Antena 3) a una de las entrevistas más locas que ha hecho a lo largo de su carrera.

A cuenta de la ley trans del Gobierno Sánchez, la presentadora tenía al otro lado de la pantalla a Roberto Perdigones que, pese a haber sido padre, resulta que ahora es mujer.

Y, lo más pintoresco de todo, fue cuando su invitado quiso cambiarle el nombre a las cosas para, de paso, intentar también que cambiara la naturaleza de la mismas:

Roberto Perdigones: «Una pareja de dos, sí, con la máxima naturalidad posible. Cuando son dos madres de un niño, pues ahí está la madre biológica y la madre no gestante, la que ejerce de la otra figura familiar».

Sonsoles Ónega: «Pero tú tuviste a tu hijo como padre, no como madre no gestante».

Roberto Perdigones: «Correcto. Sí, pero es que a efectos legales ya no soy el padre, a efectos legales soy la madre no gestante».

Sonsoles Ónega: «No, no, inapelable con la ley así. Es así. Y ya está. O sea, tú has gestado… Yo no sé, la verdad. Hemos querido escucharte, Roberto».

Roberto Perdigones: «Yo soy la otra parte».

Sonsoles Ónega: «No, eres la parte contratante, no gestante».

Roberto Perdigones: Soy la otra parte, pero la que no la gestó. Claro. Yo no gesté al niño, no puedo.

Sonsoles Ónega: «Pero tú colocaste una semilla. Es que las madres no gestantes, no pueden. Tú eres un señor… Tú tienes espermatozoides que colocaste en la madre gestante. Esto sí que es inapelable».

Roberto Perdigones: «Sí, eso es correcto. Yo soy el padre biológico».

Sonsoles Ónega: «Eres padre biológico, exacto».