El doctor Cabrera pone al rojo vivo el programa de Iker Jiménez con su brutal profecía sobre la amnistía

Colosal el doctor Cabrera.

En el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro), dirigido por Iker Jiménez, se rescató la profecía hecha por este experto en relación a la ley de amnistía y como la misma al final acabaría incluyendo al clan de los Pujol.

El presentador dejó el momentazo para el final, un instante que se produjo en noviembre de 2023:

Y dio paso a esos segundos:

Señores, yo no estoy dispuesto a pagar con mis impuestos los 15.000 millones que se van a condonar a Cataluña porque no me sale de los cojones. Y segundo, no quiero que esta ley de rondón se lleve el tema de Pujol, que es el mayor saqueo que ha habido en la democracia. Ojo, y ya está, se acabó.

Alejandro Entrambasaguas (‘El Debate’) aseveró que el vaticinio de Cabrera se cumplió a rajatabla:

Íker Jiménez preguntó a Cabrera:

Y la respuesta del doctor, clarividente:

Pero si es que es que es que es que ser tonto para no ver eso. Pero si es que esto es transparente lo que está ocurriendo en Cataluña y en España entera. Es que esto es un cristal. O sea, yo no soy un profeta ni nada. Es que se veía venir, se veía venir porque Pujol es el fundamento de lo que está ocurriendo ahora, es la base. Esa base iba a entrar en esa amnistía seguro. Y de verdad que no soy profeta. He encargado una bola de cristal, pero no me ha llegado todavía.