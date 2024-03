Juan del Val le asesta el golpe definitivo a ‘Pinocho’ Félix Bolaños: «Es una vergüenza para el PSOE»

Formidable.

Juan del Val, colaborador de ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), estalló de lo lindo ante la performance vivida en el Congreso de los Diputados.

Y ya no tanto por lo acontecido en la Comisión de Justicia, sino por lo sucedido dos horas antes con una esperpéntica comparecencia de Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia, jaleando como si no hubiera un mañana la ley de amnistía.

El periodista y escritor fue a por todas asegurando que esto no le podía coger a la sociedad española por sorpresa:

Estamos hablando como si esto fuera una sorpresa. Pedro Sánchez lleva mintiendo cinco años enteros sin parar. No nos podemos alarmar de que vuelva otra vez a mentir. A ver, la amnistía. Tú, por ejemplo, ves a Bolaños y entiendes esa sobreactuación, porque no sé si… ¿Qué ha dicho Bolaños? Bolaños ha dicho más o menos que la amnistía es el paraíso. Esto es absolutamente la panacea y lo he envuelto en ese entusiasmo tan forzado, que era un meme absoluto de la comparecencia, donde enmascara una absoluta mentira.