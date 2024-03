Vicente Vallés corta el entusiasmo de Bolaños enumerando los obstáculos a los que se enfrenta la ley de amnistía

Vicente Vallés rebaja el entusiasmo de Félix Bolaños.

El ministro de Justicia y Presidencia montó un show más propio de un feriante durante la mañana del 7 de marzo de 2024 para celebrar por todo lo alto que la ley de amnistía iba a salir adelante y que contaba con todos los parabienes de la Comisión de Venecia.

Sin embargo, el presentador de las noticias de las 21 horas de Antena 3 Noticias no estuvo tan convencido y sacó a relucir varios aspectos:

En la lectura del informe se puede dar por seguro que la Comisión de Venecia no desautoriza la ley de amnistía, pero asegurar que avala la ley es hacer una interpretación un tanto audaz de ese informe. Para empezar, la Comisión recuerda en su punto 11 que ha examinado la versión de la ley del mes de noviembre y desde entonces ha habido cambios importantes hasta la versión definitiva que es distinta de aquella. De manera que la Comisión no ha hecho un informe sobre el texto que se ha aprobado hoy.

A renglón seguido, más puntos que ponían en solfa ese supuesto aval a la ley de amnistía:

Moncloa no ha seguido esta recomendación y tampoco ha seguido el criterio de la Comisión de Venecia en el punto 74 que critica que la ley se apruebe por un procedimiento legislativo acelerado. De hecho, lo dice hasta cinco veces en el informe, pero Moncloa tampoco ha atendido esta recomendación.

Además, el informe dice claramente en su punto 9 que no se pronunciará sobre la conveniencia de la amnistía ni sobre su idoneidad para alcanzar su objetivo declarado. Esto se parece poco a un aval expreso y la Comisión remata este argumento en el punto 10, cuando dice que no se considera competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley. Y en el punto 57 dice que la amnistía puede afectar a la cohesión social y por tanto debe aprobarse con una mayoría cualificada.

Tampoco se libraron los independentistas por interpretar a su entero capricho la ley:

Vallés recordó que el informe de la Comisión de Venecia no dice en ningún momento que la ley de amnistía sea o no constitucional:

La realidad es que la Comisión de Venecia no dice en ninguna de las 40 páginas de su informe que la ley de amnistía sea constitucional o que no lo sea. Sí dice en su punto 40 que España es uno de los países que prevén en su Constitución el indulto, pero no la amnistía. Y en el punto 10 advierte de que la Comisión tampoco evaluará la compatibilidad de la ley con el derecho de la Unión Europea. Lo que sí resalta hasta en dos ocasiones es que ley de amnistía ha creado una profunda y virulenta división en España. En su punto 87, la Comisión de Venecia considera que la viva polémica que ha suscitado este asunto sugiere que sería preferible regularlo mediante una reforma constitucional. Es decir, que lejos de avalar la constitucionalidad de la amnistía, la Comisión recomienda una reforma de la Constitución.