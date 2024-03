Ester Muñoz (PP) lanza toda la ‘Koldosfera’ a la cara de una socialista de segunda categoría

El meneo fue contundente.

En ‘laSexta Xplica‘, en la mesa de debate político, confrontaron a una parlamentaria del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, con una edil socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López.

Evidentemente, el ‘caso Koldo-Ábalos‘ fue uno de los puntos a tratar y en los que la representante del PSOE se quedó casi sin posibilidad de rebatir el discurso de la política del partido de Génova 13.

Ester Muñoz: «Yo quiero recordar que el señor Koldo forma parte del círculo de confianza de Pedro Sánchez. Koldo, junto a Ábalos, junto a Cerdán y a Sánchez, se montan en el Peugeot y recorren España para que Sánchez sea secretario general del partido. Esto no lo digo yo, lo cuenta el propio presidente en el libro que escribió. El propio Koldo está diciendo que tiene información de Cerdán. Cerdán, que quiero recordar, que es el número dos del Partido Socialista, que es el que va a Waterloo, el que suele hacer los trabajos sucios del Partido Socialista, y precisamente Koldo dice que tiene información sobre él. ¿No? Yo quiero recordar que en estos momentos tenemos una presidenta, tercera autoridad del Estado, que no ha respondido quién le llamaba para venderle las mascarillas, que no explica si fue un fraude, si no lo fue, si lo fue, por qué lo tapó, y si cuando lo conocía, por qué cambió el pliego para que se pagase con fondos públicos. En el peor de los casos, Armengol lo sabía y se llevaba atajada, en el mejor de los casos no lo sabía y lo tapó. Y tiene que dar muchas explicaciones. Mejor me sabes explicar qué hacía el número dos de la Guardia Civil, reunido 40 días antes de que esto saliera, con Koldo.

Enma López: «Eso le corresponde a la Justicia».

Ester Muñoz: «Claro, no, a la Justicia no. Es increíble que ese señor… Que no siga siendo el número dos de la Guardia Civil. A lo mejor me puedes explicar por qué la ministra Montero, número dos del gobierno y número dos del partido, cesó fulminantemente al director de Inspección de Hacienda cuando se enteró que este señor había llevado a los tribunales el caso de Koldo. A lo mejor me lo puedes explicar. A lo mejor nos puedes explicar por qué desde el Ministerio de Interior se han borrado todos los e-mails».

Enma López: «¿Pero qué e-mails? Nada de todo eso está en el sumario.

Ester Muñoz: «No, claro, nada de eso está en el sumario. No conoces nada de lo que te estoy hablando. La gente que nos ve, está harta de que tengamos corruptos en nuestros partidos. En los dos, eh, en los dos. Porque el tuyo es el de Filesa, el de Cruz Roja, el que le robaba a los huérfanos de la Guardia Civil, el de los ERE, el de los GAL, etc. Quiero decir, la gente está harta. Lo que quiero decir es que la gente que nos ve está harta. Lo que quieren es que tomemos medidas. Y la diferencia entre tu partido y el mío es que vosotros habéis rebajado las penas para los delitos de corrupción y malversación, y nosotros no. Esa es la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y hay muchas respuestas que tenéis que dar y te hecho muchas preguntas de gente que forma parte de tu gobierno y no sabéis contestar».

EnmaLópez: «Mentiras».

Ester Muñoz: «No, no, mentiras, yo no miento».