Palomera saca a paseo su prepotencia cuando Inda exige la dimisión de Armengol (PSOE): «Porque tú lo digas»

Hay que salvar a Francina Armengol (PSOE).

Esa es la consigna en la izquierda, que hay que salir a defender al precio que sea a la presidenta del Congreso de los Diputados.

Una de las militantes más activas en ese aspecto es Esther Palomera, de ‘eldiario.es‘, que quiso sacar la cara tanto por la exjefa del Ejecutivo de Baleares como por todos los nombres de ministros socialistas implicados en la trama ‘Koldo-Ábalos’.

Así se pronunció en ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco) hablando de la entrevista en exclusiva a Koldo, publicada este 11 de marzo de 2024 en ‘Okdiario‘:

Hace tiempo que aprendí, cuando salí de la facultad, que el podría en el periodismo no existe, no es noticia. Puede ser o no puede ser y cuando no puede ser no hay noticia. No sé si todos estos cargos de los diferentes ministerios mencionados aquí besaban o no el anillo o el trasero a Koldo, pero el juez no ha debido de considerar que desde el punto de vista penal tenga relevancia en la instrucción porque a ninguno le ha imputado.

Y quiero decir, que de la misma forma que todos estos cargos de los ministerios no han sido ni imputados, muchos de ellos ni llamados a declarar por el juez, el juez podría haber llamado a declarar, aunque no lo hubiera imputado todavía, y tenga pensado hacerlo más adelante, a Ábalos, a Armengol o a Victor Ángel Torres, y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque como bien se sabe, en esta mesa, aunque estén aforados, pueden declarar como testigo. Pueden declarar como testigo, claro que sí.