¡Bestial enganchada! Graciano Palomo propina un golpe de realidad a Arsenio Escolar

Mañana revuelta la de este 11 de marzo de 2024 en una semana clave para la amnistía.

En medio de este revuelo y con la actualidad política más encendida que nunca, en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) se vivió un bronco momento entre Arsenio Escolar y Graciano Palomo.

El fundador del diario 20minutos trató de defender lo indefendible y es que, a pesar de que las elecciones gallegas fueron un batacazo para Pedro Sánchez, el comunicador intentó impulsar al socialista enzarzándose con Palomo:

Arsenio Escolar: Elecciones catalanas dentro de once meses y no tenemos que perder de vista una cosa, los dos grandes partidos del independentismo, han perdido votos, sea o no efecto del Gobierno, parece que sí… están pensando en dos citas electorales, las Europeas y Puigdemont, para seguir protegido y lo que pase en febrero de 2025 es clave ya que tocan elecciones en Cataluña.

Graciano palomo: Hasta ahora, el que ha perdido cinco elecciones consecutivas ha sido Sánchez.

Arsenio Escolar: ¿Cuáles incluyes ahí? ¿Las gallegas?

Graciano Palomo: ¡Pues todas!