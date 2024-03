Óscar Puente se comporta como un matón y acusa a Risto Mejide y Mediaset de recibir presiones para defender a Ayuso

Óscar Puente está desquiciado.

El ‘caso Koldo-Ábalos‘ tienen en un sinvivir al Gobierno Sánchez y al PSOE y más cuando la filtración del presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso se les puede volver en contra.

Por eso, el ministro de Transportes optó por la táctica de esparcir guano.

Todo comenzó con este tuit de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de comunicación de Isabel Díaz Ayuso:

Óscar Puente fue con todo. Primero, contra el responsable de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid:

Y a renglón seguido empezó el rifirrafe con Risto Mejide, presentador de ‘Todo es Mentira’ (Cuatro):

Cuando no les gusta lo que dices, cuando ni pueden ni saben dar explicaciones por el hedor del caso Koldo, cuando no bailas al son de Moncloa por la pareja de Ayuso (a la que criticamos diariamente por sus decisiones políticas), en definitiva cuando se quedan sin argumentos,… https://t.co/IArl1rTEBP

Espero que expliques la llamada de Miguel Ángel Rodríguez de ayer a tu jefa de contenidos. Y cómo os trasladó que había que defender a Ayuso. A mi no me asusta ningún matón por mucho programa de televisión que tenga. Conmigo pinchas en hueso. https://t.co/ixjTfYePx9

No recules. Has amenazado por tuiter a un ministro del gobierno de España. Con otros no te atreverías. Ayer Miguel Ángel Rodríguez llamó a esta señora para que defendieseis a Ayuso. Si lo sabemos es porque lo contó ella. Todo es mentira. Empezando por vosotros. https://t.co/SA47cN80fy pic.twitter.com/1gJhM3G5qR

Ni lo sé ni me interesa. Lo más importante: que a mí no me ha llegado si ha habido o no esa llamada. Es decir, que los filtros funcionan. Si ha habido presiones, se las ha quedado quien se las tenía que quedar. Y eso, queridos niños, es la base para que la gente trabaje con… https://t.co/4ou3qweZ0u

— Risto Mejide (@ristomejide) March 13, 2024