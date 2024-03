Jaime de los Santos (PP) corta las acusaciones de Susana Díaz (PSOE) contra Ayuso: «¿Te vas a saltar a la Justicia?»

Obsesión contra Isabel Díaz Ayuso.

El programa ‘laSexta Xplica‘ intentó montar un Tribunal de la Santa Inquisición contra la presidenta de la Comunidad de Madrid a cuenta del presunto fraude fiscal cometido por su pareja, Alberto González.

Sin embargo, Jaime de los Santos, parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, no se dejó amedrentar.

José Yélamo, conductor del espacio de laSexta quiso meter su cuña:

Claro, yo me pregunto, por poner otra vez el foco en el asunto, en los tejemanejes del novio, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, si Isabel Díaz Ayuso conocía todas estas actividades. Esa es la gran pregunta que a esta hora no ha sido despejada, porque las explicaciones que da Isabel Díaz Ayuso no contestan a esa pregunta. Entendemos que no lo sabía o no lo sé, en cualquier caso no lo ha aclarado.

El político de la formación de Alberto Núñez Feijóo estuvo ágil:

No lo sabía. No lo sabía. Ya te digo yo que no lo sabía. No, claro que no lo sabía, ni la menor idea. Pero ni yo tengo copia en casa de la declaración de la renta de mi pareja. Y respecto a las parejas. El exmarido de Mónica Oltra había abusado sexualmente de una menor que tutelaba su consejería. Lo digo por las comparaciones odiosas, no. Y la mujer del presidente del Gobierno no es una ciudadana anónima, porque cuenta con seis escoltas, dos coches oficiales. Viaja en Falcon y come con Brigitte Macron cuando viaja, pagado por todos al Palacio del Eliseo. No, no es una ciudadana anónima.Hacienda ahora, con el ciudadano anónimo, llegue hasta el final, hasta donde corresponda, porque como bien decía la presidenta Ayuso, que casi siempre tiene razón, quien defrauda a Hacienda nos defrauda a todos.

Susana Díaz (PSOE) optó por tirar de ironía:

Voy a creerte, fíjate, voy a creerte. La señora Ayuso no se había enterado. Yo nunca miento. Vale, ¿y por qué no lo dijo? Porque en lugar de salir y decir, oye, no lo sé, desconozco si eso es verdad o es mentira, se lanzó a lo que es su especialidad, la bronca, el enfrentamiento, el generar la bulla, el expandir el barro. Lleva cinco años viviendo… Lleva cinco años viviendo de la bronca. El guión de Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, lo ejecuta como nadie. Si ella no lo sabía, ¿por qué en lugar de salir públicamente y decir, lo desconozco, que haya transparencia, que se sepa La verdad, sale al ataque a insultar al gobierno, a decir que a su marido le deben 600.000 euros en Hacienda, que es mentira lo que está haciendo el gobierno. Y tú más. Y lo que quiere tapar es lo de… Porque una presidenta y yo lo he sido… cuando está al frente de lo público, tiene la responsabilidad de ser como la mujer del César, No solo serlo, sino también parecerlo. Y en este caso, si había sombras de duda, que no es la primera, que ya llevaba tres, tres en la pandemia, que saliera y dijera… Oye, no lo sé, lo voy a averiguar.

De los Santos la frenó en seco:

Oye, Susana, lo que haya dicho la Justicia… Yo creo que esa es la gran pregunta, si lo sabe. Eso lo hace porque le llegaba el agua al cuello. Susana, ¿tú también te vas a saltar a la justicia? Porque la Justicia con esos casos que tú tildas como chungos ha dejado clarísimo que ni chungos ni nada que se le parezca.

La exmandataria de la Junta de Andalucía quiso escurrir el bulto:

A ver, que yo he dicho lo que he dicho y no manipulen mis palabras.

El político del PP no se conformó con la explicación:

Acabas de decir tres casos chungos.

Díaz siguió en sus trece:

He dicho lo que he dicho.

Jaime de los Santos insistió:

¿Cuáles?

La del PSOE, erre que erre:

Mira, para mí es muy… Muy feo que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando la gente estaba pasando miedo en sus casas, se lleve comisiones por las mascarillas. Está feo dejar a los abuelos en la residencia sin ser atendidos a su suerte para que muera.

Y el diputado conservador sentenció a la socialista: