Ketty Garat, contundente contra el mamporrero Óscar Puente: «¡Es impresentable!»

Ketty Garat, periodista de ‘The Objective‘, aprovechó para darle duro a Óscar Puente.

En el transcurso de ‘Cuatro al Día’, se le preguntó por las palabras del ministro de Transportes contra su medio de comunicación, al que definió como «contenedor de porquería» y «The Ojete».

La periodista fue contundente a la hora de denunciar la doble vara de medir en el trato que reciben determinados medios por parte de algunas instituciones:

Aprovechó para darle un palo a Esther Palomera (‘eldiario.es‘) por filtrar una conversación privada con Miguel Ángel Rodríguez:

Yo hablé con el ministro Puente por WhatsApp, no acostumbro a desvelar mis conversaciones privadas y no lo voy a hacer en esta ocasión porque me parece de mal gusto, pero sí diré que me parece que un ministro del Gobierno de España debe de recordar siempre que es ministro del Gobierno de España, que es mi ministro, tu ministro, el ministro de quienes le votan, de quienes no le votan, de los medios afines y de los medios, no tan afines. Se le llama sentido de Estado y se le llama servicio público.