Rubén Amón se gana el aplauso unánime de ‘El Hormiguero’ con un encendido alegato contra la amnistía de Pedro Sánchez

Harto del entreguismo del Gobierno Sánchez a los independentistas.

Rubén Amón se marcó un duro y aplaudido alegato en ‘El Hormiguero‘ (Antena 3) contra la ley de amnistía porque, subrayó, tal y como está planteada, no gusta a prácticamente tres cuartas partes de la población española y a cerca de la mitad de los votantes del PSOE:

Yo no me quiero reconciliar, no quiero. No quiero perdonar ni olvidar todo lo que ha sucedido. Me niego a que este estado de amnesia nos conduzca a aceptar que el Estado tiene que pedir perdón a quienes cometieron los delitos y las fechorías, porque no estamos hablando de generosidad, sino de admisión de que en España hay delitos políticos y de que este es un Estado opresor. Y yo no quiero eso.

Se niega en redondo a aceptar la impunidad del prófugo de Waterloo:

Y digo, si no es que no me quiera reconciliar porque esta amnistía se la ha impuesto a los españoles, el 72% no la quiere. No la quiere el 72%. No la quiere el 42% de los votantes socialistas. No la quiere la mitad de los catalanes. Digo que yo no quiero aceptar este juego que conduce al estado de impunidad de Puigdemont.