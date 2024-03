Una envenenada Susana Díaz (PSOE) arremete contra Ayuso por fichar a Leguina: «Lo ha hecho con toda la maldad»

¡Qué mal rollo existe entre Susana Díaz y Joaquín Leguina!

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995 fue entrevistado en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) para hablar sobre su futuro puesto como consejero en la Cámara de Cuentas autonómica.

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, presente en el plató, siguió el desarrollo de la entrevista con cara de pocos amigos.

Nada más acabar de hablar con el histórico socialista, la presentadora, Lorena García, no pasó por alto el rictus que tenía la política socialista:

Susana, ¿se podía cortar la tensión en el ambiente? Fíjate lo que te digo.

La del PSOE quiso echar balones fuera:

No, yo creo que he sido muy respetuosa. He escuchado las explicaciones que ha dado quien en su momento tuvo un puesto de muchísima responsabilidad en el PSOE. A mí sí me duele mi partido. A mí me duele que los militantes sufran, lo pasen mal. En muchas ocasiones discrepo de la dirección. He tenido contiendas sonadas y resonadas en España, pero a mí sí me duele la militancia. Yo respeto la decisión que ha tomado Joaquín Leguina porque es personal.

Consideró, eso sí, que la decisión no fue fruto de ninguna casualidad:

Creo que no hay casualidades en política y en los peores momentos de Isabel Díaz Ayuso, cuando tiene el agua al cuello, cuando está explicando lo del jefe de gabinete, lo del novio y el susuncorda, se le ocurre fichar en un puesto del PP a un exdirigente del PSOE. Él ha aceptado y ella no lo ha hecho gratuitamente. Es decir, yo no voy a atacar a una persona que ya no está en el PSOE, que tiene todo el derecho a hacer lo que quiera hacer, pero que esto es evidente que es un relato y que ella sabe perfectamente por qué lo hace, por qué lo hace con Joaquín Leguina y no con otros presidentes.

Tampoco consideró que Leguina esté acreditado para hablar sobre el PSOE:

Pero da igual, me da igual. Sí creo que ya hablar del PSOE cuando se está fuera del PSOE, pues hombre. Eso es lo que a mí me duele. Además va a ser nombrado por el Partido Popular, no por Isabel de Ayuso, en la cuota del Partido Popular. Yo he soportado muchas cosas en mi partido, muchas. Ganar unas elecciones y que al día siguiente un máximo dirigente dijera que había que regenerar mi partido. Y yo estoy aquí, con una hoja de servicio impoluta, intachable. Y sin ni un solo escándalo en mi etapa como presidenta. Y eso lo he soportado de la dirección de mi partido.

Aseveró que Ayuso hace este nombramiento / propuesta por pura maldad: