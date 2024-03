Carlos Cuesta sopapea a Alan Barroso por defender a capa y espada las atrocidades del sanchismo

Fenomenal repaso de Carlos Cuesta al politólogo de izquierdas Alan Barroso.

El director adjunto de ‘Libertad Digital‘ sacudió de lo lindo a su adversario en la mesa política de ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco) por defender a capa y espada las atrocidades del sanchismo.

Además, Barroso trató, haciendo honor a su apellido, de embarrar el terreno no dejando hablar a Cuesta con constantes interrupciones cada vez que este quería rebatir sus argumentos.

Así fue el rifirrafe que ambos mantuvieron.

Carlos Cuesta: «¿Me dejas hablar un segundo que esto empieza a parecerse esto a la actitud de determinados partidos en el hemiciclo?»

Alan Barroso: «No, porque yo no insulto ni llamo hijo de puta a nadie».

Carlos Cuesta: «¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Perdón?»

Alan Barroso: «Que yo no insulto ni llamo a hijo de puta a nadie, que no se parece lo que yo digo».

Carlos Cuesta: «Ah, ¿tú sabes lo que ocurrió antes del famoso Me gusta la fruta? Que le acusaron de calumnia, que le acusaron de un delito a su hermano cuando la Justicia había dicho que no. Y eso es calumnia. Simplemente una cosa, ¿sabes cuál es la enorme diferencia con respecto a lo que está pasando ahora? Antes, y siempre lo ha habido, una crispación entre los partidos. Ahora hay una crispación contra las instituciones. Lo que estamos escuchando en el hemiciclo no es exclusivamente un roce entre partidos. Hemos escuchado marcar a periodistas, hemos escuchado marcar a policías, hemos escuchado marcar a jueces uno detrás de otro, perdóname, con nombres y apellidos. Hemos escuchado marcar a guardias civiles. Y hemos visto cómo la presidenta del Congreso de los Diputados, que por cierto tendría que seguir dando explicaciones de lo del ‘caso Koldo’, ni siquiera frenó los marcados personales con nombres y apellidos de cada uno de los jueces. Eso no se había visto nunca desde la etapa que citaba Bustos. No se había visto nunca, perdóname, porque el gran problema que tenemos en estos momentos no es que haya una crispación entre partidos, es que hay un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español que ha decidido alejarse de la Constitución con tal de pactar con todos los que se quieren cargar la Constitución».

Alan Barroso: «Y con todo eso vale lo que sea, incluso asediar su sede…»

Carlos Cuesta: «Eso no lo habíamos visto en cuarenta y pico años. No lo habíamos visto. Y eso es lo que está trasladando esta crispación. Que hay alguien que va contra las instituciones. Contra el Banco de España, contra la Abogacía del Estado, contra la Fiscalía, los independientes que hay. Contra la justicia, contra jueces individuales, contra la Guardia Civil, contra todos».

Alan Barroso: «Habéis creado un muñeco de paja y contra un muñeco de paja vale todo».