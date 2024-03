Pilar Rahola supura odio contra Joaquín Leguina por llamar a Puigdemont «fascista de mierda»

Esperpento en directo.

La independentista Pilar Rahola ha aprovechado su participación en Todo es Mentira para hacer lo que mejor se le da: supurar odio contra cualquiera que se pronuncia en contra de su líder máximo, Carles Puigdemont.

Esta vez, la diana de su ataque fue el exsocialista Joaquín Leguina, que en una participación previa en otro programa de Cuatro se refirió a Puigdemont como “fascista de mierda”, luego de que le preguntaran por su nombramiento por parte de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso como consejero de la Cámara de Cuentas en la Comunidad.

Ante los ataques que ha recibido en los últimos tiempos, en especial por los acólitos de Pedro Sánchez y que se han acrecentado por el nombramiento por parte de Ayuso, Leguina no se cortó ni un poco en su reflexión. Si bien aclaró que no sería miembro del PP, incidió en que este partido dista de ser fascista, como enarbola el relato oficial impulsado por el propio presidente para descalificar a la oposición.

“Yo no soy del Partido Popular, no lo he sido nunca, ni lo seré, pero otra cosa es que considere al Partido Popular un partido democrático de centro derecha perfectamente integrable en cualquier democracia europea y no la en la ‘fachoesfera’ y esas cosas, pero no es un partido fascista, para nada. Que se lo pregunten a Puigdemont que ese sí que es un fascista de mierda”.

Estas palabras no sentaron nada bien a Rahola que aprovechó para responder a destiempo a Leguina con un mensaje que supura odio y en el que asegura que no el exsocialista no tiene “moral” para referirse al golpista Puigdemont, al que sin ruborizarse, calificó como “demócrata”: