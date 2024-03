Jaime González desmonta en directo a Cristina Fallarás por soltar una barrabasada

¡De locos!

En la tarde del 28 de marzo de 2024 el plató de ‘Cuatro al Día’ fue el escenario de una situación delirante cuya protagonista fue Cristina Fallarás.

La mesa debatía sobre la campaña de Junts para las elecciones al Parlamento de Cataluña de este 12-M y la figura del prófugo Carles Puigdemont que se ha instalado en el sur de Francia.

Por su parte, Fallarás apuntaba que, Junts representaba un partido de una derecha “rancia” que intenta unir su imagen a la de Puigdemont porque cree que queda “algún votante” que quiere reivindicar cuando fue presidente.

A lo que Esther Esteban indicó que, desde un punto de vista ideológico, “no se sostiene”, que el PSOE necesite a un partido como Junts “para sobrevivir”, “no tiene un pase y él (Puigdemont) se ha crecido, ha conseguido lo que quería”.

Fue entonces cuando Fallarás se revolucionó apuntando que prefería una declaración de independencia antes que un Gobierno formado por PP y Vox:

“Tienes razón, pero viendo lo que está pasando en las comunidades donde gobierna el PP con Vox, que se están echando atrás leyes como la memoria histórica, las consejerías de igualdad… Me parece que cualquier cosa es mejor que un Gobierno de PP con Vox en España. Con lo cual, prefiero una declaración de independencia «.

El periodista Jaime González no daba crédito ante el disparate y respondió desmontando a Fallarás en un santiamén:

Jaime González: ¿Junts no es derecha? ¿Qué es el progresismo en estado puro?

Fallarás: Pero no extrema derecha. Prefiero cualquier Junts, por supuesto, que antes de un Gobierno de derecha y extrema derecha. Por encima de todo.

Jaime: ¡Porque Junts es muy progresista! Aquí hay una cuestión de fondo, si Puigdemont que ha cambiado el look, casa y logo, hace ocho meses le dicen que le va a pasar esto, no se lo cree. Puede cambiar de casa y logo porque hay un señor que se llama Pedro Sánchez que ha decidido entenderse con él y no tiene nada que ver con la convivencia tiene que ver con la conveniencia.