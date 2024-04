Memorables 90 segundos de Alejandro Fernández (PP) con Griso: Vea cómo desmonta la impostura de Salvador Illa (PSOE)

Alejandro Fernández, líder del PP, dejó a Salvador Illa (PSOE) como ‘la Chata’.

El candidato de la formación de Alberto Núñez Feijóo a las elecciones en Cataluña del 12 de mayo de 2024 dijo en ‘Espejo Público’ (Antena 3) que no se fía de un pelo de su adversario socialista porque es de los que acaba dando la puñalada por la espalda y que es incapaz de mantener sus promesas electorales a pesar de que la hemeroteca le deja en evidencia:

Le diría una cosa de Salvador Illa a quien conozco muy bien y con el que tengo una relación muy cordial. Es un tipo que en las formas es encantador, pero no me fío de él. Tendría que romper todos sus acuerdos con los separatistas, pero no solo los que tiene Pedro Sánchez en Madrid, también los que tiene él en Cataluña. Y que en algunos casos, incluso en el pasado, prefería pactar con la CUP antes que permitir que el Partido Popular tuviera alcaldías ahí donde había ganado las elecciones de manera rotunda, como pasó en Badalona o pasó en Castelldefels. Por lo tanto, yo es lo que le traslado. No vamos a hacer el primo. No le vamos a dar a nadie la llave alegremente.