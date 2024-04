Feijóo celebra sus dos años al frente del PP oscureciendo el panorama para Pedro Sánchez: Koldo, Delcy, Begoña Gómez….

Dos años de Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular.

El líder de la oposición lo celebró con una entrevista en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) y en la que dejó muy claro que su formación va a estar vigilante a todo lo que suceda con todos los escándalos que salpican al Gobierno Sánchez:

Exige explicaciones al Ejecutivo sanchista por el sospechoso rescate a la compañía aérea Air Europa:

Y consideró que debe escrutarse si Sánchez incumplió o no la ley de altos cargos:

Si además hoy, ayer, medios de comunicación acreditan que hay informes favorables a empresas por parte de la familia del presidente y esos informes se tienen en cuenta en el concurso de adjudicación y resulta que se adjudican a esas empresas, esto no ha ocurrido nunca en la democracia española, jamás. Por tanto, a mí me preocupa, primero, que aclaremos estos asuntos y, segundo, que el presidente del Gobierno diga si está o no, en un supuesto conflicto de intereses y se ha incumplido o no la ley de altos cargos.