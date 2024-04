Sonsoles Ónega y Miguel Lago advierten del peligro que tiene hablar de los chanchullos de Luis Rubiales

La detención y posterior puesta en libertad de Luis Rubiales fue uno de los asuntos capitales en las tertulias del 3 de abril de 2024.

En el programa ‘Y Ahora Sonsoles‘ (Antena 3) estuvo como invitada Ana Pastor, la periodista de laSexta y presentadora de ‘El Objetivo‘, que fue la que entrevistó en las horas previas a su regreso a España al expresidente de la Federación Española de Fútbol.

Con todo lo que se estaba diciendo sobre el que fuera directivo del ente federativo, la conductora del espacio vespertino de la primera cadena de Atresmedia quiso lanzar un serio aviso:

Y el humorista contó cómo se las gasta Rubiales:

Mira, esto es una… es la primera vez que lo voy a contar en televisión. Pero yo, una época, Miguel lo estaba comentando, porque me ha sorprendido que lo que voy a contar yo ahora, Miguel ya lo sabe, y esto me ha dejado bastante descolocado, la verdad. Que es lo siguiente. Yo soy una de esas personas denunciadas por Luis Rubiales.

Detalló la presión judicial que comenzó a recibir en su propio teatro con la llegada cotidiana de funcionarios judiciales:

Luis Rubiales tuvo una época, Miguel me corregirá y si no Ana, en la que cuando era presidente de la Federación, todo aquel que se manifestaba en contra de su gestión o similar, pasó con David Aganzo de la AFE, mi compañía, ponía los servicios jurídicos de la Federación a tope, que eran los que pagaban la fiesta. Entonces, en diciembre del 22, en pleno Mundial, ‘El Confidencial‘ estaba sacando unas informaciones de la fiesta y de estas cositas que estamos hablando con Arabia Saudí. Y yo, en el ejercicio de mi profesión, porque es a lo que me dedico, hice tres minutos de bromas sobre esos temas en el Teatro Alcázar. Empecé a recibir unas presiones gigantescas, hasta el punto de que durante varias semanas consecutivas, personal de Plaza de Castilla se personaba en el teatro buscándome.