José Luis Ábalos reaparece en el plató de Risto Mejide con otro impostado show victimista

Volvió al plató de ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro).

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exdiputado del PSOE, regresó tras varias semanas al programa presentado por Risto Mejide.

Nada nuevo que contar, salvo que volvió con su matraca lacrimógena de la decepción que había vivido en los últimos tiempos desde su salida del Grupo Parlamentario Socialista.

El presentador le llevó bien la cuenta desde que vino por última vez al plató:

El exsocialista tiró de ironía:

Mejide reconoció que fue trabajo de su equipo:

Sí, me lo han escrito aquí. El pasado 29 de febrero, cumpleaños, por cierto, de Pedro Sánchez. 41 días en los que han pasado muchas cosas. Tú has pasado a formar parte del Grupo Mixto , se ha abierto una comisión por el ‘ caso Koldo ‘. Tú has sido, por cierto, has sido llamado a comparecer en esa comisión. Primero de todo, ¿cómo estás viviendo estos 41 días?

Pero Ábalos no estaba por la labor de ser extenso en palabras:

El publicista insistió, pero fue en vano:

Y ahí comenzó el exministro a dar su chapa victimista culpando a medio mundo de su caída en desgracia:

No, no hay titular. La verdad es que no te lo acabas de creer porque es algo que te trastoca toda tu realidad, toda tu historia, toda tu persona, todas tus confianzas, aquello que creías. Y por lo tanto es muy complicado porque, ya digo, no es un accidente, no es una desgracia que te ocurre en la vida. En mi caso es casi una enmienda a la totalidad respecto de lo que uno es y ha sido. Y eso es muy difícil de explicar y solamente lo puede entender aquel que tenga una identidad muy identificada, valga la redundancia, muy clara, ¿no? Y que además pretendía seguir apostando por esa identidad. Es un conflicto donde se dan muchas circunstancias. La otra, pues… te vas enterando de cosas que no te podías imaginar, reacciones que tampoco cabía esperar. Entonces, son muchas decepciones, ¿no? Pero bueno, es la vida así pero con un alto voltaje, ¿no?