Ana Rosa Quintana triunfa con una reflexión brutal sobre el fichaje de Broncano por TVE: «Le han usado políticamente»

El fichaje de David Broncano por TVE sigue generando controversia y una catarata de opiniones encontradas.

La última en referirse al presentador de ‘La Resistencia‘ fue Ana Rosa Quintana.

La presentadora de ‘TardeAR‘ (Telecinco) dio una charla en la Universidad Camilo José Cela, en Madrid y allí fue preguntada por uno de los alumnos sobre la incorporación del comunicador a la televisión pública.

La presentadora de la primera cadena de Mediaset fue contundente y no dudó en deslizar que detrás de su contratación está la mano del Gobierno Sánchez para intentar neutralizar el éxito implacable de ‘El Hormiguero‘.

Para Quintana, lo que le han hecho a Broncano no es, precisamente, un favor:

Reconoció que si ella hubiese estado en el lugar del presentador de ‘La Resistencia‘, su deseo más ferviente hubiese sido ver que le rechazaban el programa:

Bueno, entonces a Broncano le han hecho una oferta, él ha dicho lo que cuesta su programa. Televisión Española está actuando de una manera que creo que no es buena para Broncano y que me imagino que si yo estuviera en su pellejo estaría deseando que no me aprobaran el programa. Pero han aprobado. Pero es que ha sido absolutamente utilizado políticamente.