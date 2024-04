La embajadora de Israel en España se las tiene tiesas con Silvia Intxaurrondo por sus preguntas insidiosas

Periodismo partidario y partidista en RTVE.

Y una vez más servido ‘exquisitamente’ para la causa sanchista por la bien pagada Silvia Intxaurrondo que trató de sacar de sus casillas a la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon.

Sin embargo, la diplomática no solo mantuvo las formas, sino que además le dio una lección a la periodista de la televisión pública aclarándole determinados conceptos.

La presentadora de ‘La Hora de La 1‘ tenía claro por dónde intentar hacer daño:

Radian-Gordon fue tajante en su respuesta:

Rechazo con toda la fuerza la palabra asesinato. No es asesinato. Israel es uno de los pocos países que ha hecho esfuerzos para que no sean muchos los daños a una sociedad inocente, una sociedad civil que no está involucrada, pero desafortunadamente el tipo de guerra que hay en Gaza y Hamas hacen todo para que esta población civil esté allí y que haya cuantas más bajas civiles. Los números no son exactos, es un número que se da por parte de Hamas. Nadie lo ha verificado. No podemos vivir con una entidad terrorista que ha causado un daño y un dolor sin precedentes en la población israelí.