Ana Vázquez (PP) acaba de un plumazo con la obsesiva fijación de un diputado de Más Madrid con Ayuso

La última bronca a Pedro Sánchez fue uno de los argumentos recurrentes en el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro).

Ana Vázquez (Partido Popular), preguntada sobre la convenencia de este tipo de actitudes, fue franca y dijo que más que ir a gritar al presidente del Gobierno, lo que hay que hacer es expresar ese cabreo en las urnas:

Risto Mejide quiso saber si la parlamentaria del PP condenaba las palabras del ciudadano que increpó a Sánchez en Asturias:

Vázquez no lo dudó:

Por supuesto, hombre, es una sandez tremenda. Ya dijo que me pareció un poco más divertido el de los obreros. Simplemente demostraban el cabreo como obreros, porque es que además decían al principio, bueno, era una gente que estaba por ahí. No, no, no, se vieron vídeos que eran todos los obreros encaramados todos en los balcones gritándole al presidente del Gobierno.

Ahí saltó Emilio Delgado (Más Madrid), diputado en la Asamblea de Madrid.

La diputada de la formación de Alberto Núñez Feijóo tuvo que explicarle lo obvio:

El parlamentario de Más Madrid ironizó:

La del PP tuvo que recordarle otro aspecto:

Delgado, erre que erre;

Ana Vázquez no se arrugó;

El parlamentario populista siguió con su matraca:

La del PP fue muy clara:

Pero Delgado no se apeó del burro:

Yo te digo que privilegiado es quien vive en un ático de lujo o dos, pagados con dinero de un fraude fiscal, se monta en un Porsche un día y en un Maserati otro. Esos son privilegiados. Entonces, no me vale esa doble vara de medir.

Ana Vázquez insistió en recordar la legalidad y el apoyo masivo que sí tiene Ayuso:

El de Más Madrid intentó ensalzar la figura de Sánchez:

Pero volvió a pinchar en hueso:

Este señor solo está gobernando para salvar esos siete votos que necesita. Y cada medida que aprueba en el Congreso , o que intenta aprobar, que muchas no es capaz de aprobar, solo es por estar durmiendo en La Moncloa . No le importa gobernar. Simplemente le importa ser el presidente del gobierno y pasa de gobernar.

Aun así, Delgado prosiguió su linde particular:

¿Sabes lo que he pensado cuando he intervenido antes la activista iraní? Que en los países donde no hay democracia, donde no hay instituciones, donde están arrasadas, pues pasa eso, que impiden a diez personas reunirse, que tratan a las mujeres como si fueran animales inferiores. Y yo pensaba que había que poner en valor nuestras instituciones y nuestro patrimonio democrático. Y cada vez que deslegitimáis a un presidente que ha sido elegido democráticamente, diciendo que ese señor que está ahí, que parece que es que se ha puesto solo, a ese señor lo han puesto ahí el Congreso de los Diputados con una mayoría de votos de todos los españoles. Y le deberíais respetar el hecho de que es presidente del Gobierno te guste o no te guste.