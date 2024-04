Jorge Bustos destapa la cruda realidad entre los jóvenes y ETA en el País Vasco y deja en evidencia al Gobierno Sánchez

Colosal.

El jefe de Opinión de ‘El Mundo’, Jorge Bustos, se marcó una más que atinada reflexión en ‘Al Rojo Vivo‘ (laSexta) sobre el ‘descubrimiento’ del Gobierno Sánchez y del PSOE sobre que EH Bildu aún no ha condenado los asesinatos de la banda terrorista ETA:

Es sorprendente que sorprenda que Bildu sea Bildu, es que realmente es sorprendente. Y sorprende también que un personaje tan anodino, aparte de inmoral, como Pello Otxandiano, esté arrasando entre la gente joven, pero bueno, eso es otro debate. Yo quiero darle enhorabuena a Aimar Bretos por haberle quitado la piel de cordero a Bildu y aparezca lo que hay debajo, lo que ha sido siempre, con una pregunta o una repregunta. Simplemente ustedes no son capaces de llamar terrorismo a ETA. Pues no, no son capaces en 2024 de llamar terrorismo a ETA por razones ideológicas, no solo tácticas.