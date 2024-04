Ridículo planetario de Rahola: acusa a Ayuso de mentir y hasta Mejide tiene que rectificarla en directo

Es la noticia que tiene desazonada a una parte de la política y de la prensa española.

Hacienda devolverá a Alberto González, el novio de Isabel Díaz Ayuso, más de medio millón de euros.

Si la Fiscalía, se aviene al acuerdo que propone la defensa del empresario, se anulará el juicio contra la pareja de la presidenta Ayuso.

Esta información llega unos días después de que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, asumiera en primera persona ser el responsable de la filtración de los datos del caso con Alberto González Amador.

Las mismas fuentes aseguran así que la sociedad de que González Amador que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) «consideró que era ‘pantalla/interpuesta’ ahora se reconoce que no lo era».

En ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro), Pilar Rahola, una vez emitida la pieza, saltó como una mona cabreada, aunque se encontró con la oposición de Alfonso Serrano, diputado autonómico y senador por Madrid y hasta del propio Risto Mejide:

Pilar Rahola: «¿No mintió?»

Alfonso Serrano: «¿De qué?»

Pilar Rahola: «¿Y ella no mintió?»

Alfonso Serrano: «¿De qué? Acabamos de ver que no ha mentido, ¿no?»

Pilar Rahola: «Bueno, bueno, sí, sí».

Alfonso Serrano: «¿Qué más pruebas…?»

Pilar Rahola: «¿Pero ella no mintió cuando dijo…?»

Alfonso Serrano: «¿En qué? ¿Cuándo? Dime, si tú me dices que la presidenta mintió, me tendrás que decir en qué».

Pilar Rahola: Bueno, ella dijo que no había dicho la pareja, que no había defraudado, no me acuerdo cómo fue la cosa.

Risto Mejide: «Sí, que en realidad… Yo te ayudo, que en realidad era Hacienda la que le debía dinero a él».

Pilar Rahola: «Exacto. Sí, sí, sí. Bien. Bien».