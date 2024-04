Cristina Pardo no le pasa ni media a Koldo García y le dice bien claro dónde meterse su prepotencia

Pistoletazo de salida.

El 22 de abril de 2024 arrancaron las comisiones de investigación tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados por el llamado ‘caso Koldo‘.

Y uno de sus principales protagonistas, precisamente quien da nombre a las mismas, Koldo García, no parece estar por la labor de darle mucho movimiento a la húmeda.

Al menos, eso sí, para responder a las preguntas formuladas por los parlamentarios.

Porque, en cambio, para arremeter contra los miembros que le plantearon varias preguntas en la Cámara Alta, no tuvo empacho en sacar toda su bilis, amén de interpelar con especial inquina al senador del PP Luis Santamaría.

La actitud prepotente y chulesca del que fuera asesor de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, no pasó desapercibida para la copresentadora de ‘Más Vale Tarde‘ (laSexta), Cristina Pardo, quien no dudó en meterle un buen repaso al compareciente por mostrar tamaña chulería en sede parlamentaria.

La periodista de la segunda cadena de Atresmedia fue bien contundente y exigió a Koldo García que, si bien estaba en su derecho a no contestar, lo que no podía hacer era sacar a paseo su prepotencia con palabras de grueso calado y gestos que dejaban percibir a alguien que ha pasado por la política, pero que esta, precisamente, no había pasadp por él:

Yo veo que no puedes estar en política para quedarte solo con lo bueno, para ti lo ancho y para el resto lo estrecho. Es decir, tú estabas en política, ha surgido una información bastante prolija de actividades presuntamente corruptas estando en el Ministerio de Transportes y es lógico que se te pregunte. Que no quieres contestar, no contestes, pero hombre, el desprecio, los gestos, la superioridad… no, no, no, no, no.