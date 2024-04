Ferreras corta la burrada de Antonio Maestre de equiparar a Arnaldo Otegi con Adolfo Suárez

Increíble, pero cierto.

Antonio Maestre, tertuliano de ‘Al Rojo Vivo‘ (laSexta) sacó su faz más provocadora a la hora de poner en valor la figura de Arnaldo Otegi.

Para el de ‘La Marea‘ no hay mejor referente que Adolfo Suárez para ensalzar el papel del proetarra y alma máter de EH Bildu.

En la tertulia de los mediodías en la segunda cadena de Atresmedia, Maestre fue con todo:

Antonio García Ferreras alucinó con la comparación:

Maestre respondió con cierta ironía:

Pero Ferreras no estuvo por la labor:

E hizo que Maestre reculase, pero a su estilo:

He querido traerlo porque ese proceso ético que se le exige a Bildu, y que estoy de acuerdo en exigírselo, y he sido el primero en exigírselo durante muchísimo tiempo, y he escrito sobre ello, hasta en un libro he escrito sobre ello, sobre ese proceso que es necesario que hagan, es el mismo proceso que exigirse a la derecha de este país, el Partido Popular, en este país. El mismo proceso.