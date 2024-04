¡Que le den tila! Angélica Rubio (‘El Plural’) se pone de los nervios ante la denuncia contra Begoña Gómez

Está de los nervios.

Angélica Rubio, directora de ‘El Plural‘, se puso histriónica ante la admisión a trámite de la denuncia contra Begoña Gómez:

Para mí lo más relevante es que Alberto Núñez Feijóo ha dado orden de ir a por la familia del presidente, no sólo por la mujer del presidente. Hemos visto la comparecencia de la portavoz del Partido Popular . Comparto la reflexión que hacía Marta, que podría parecer la comparecencia de alguien de VOX. Y ha hablado del hermano, del suegro y de la mujer del presidente.

Puso el foco sobre el presidente del PP:

Una portavoz del Partido Popular no sale a decir esas cosas si no es con la orden expresa del número uno. Eso es lo relevante, porque es una decisión política de un estilo de hacer oposición. Yo no sé si tiene que ver con el parco resultado que ha obtenido el Partido Popular en Euskadi, con ciertas críticas internas que se suscitaron a que se quería una oposición más dura, a que si en el Partido Popular han llegado al convencimiento de que tienen que ser como VOX o hacer como VOX para comerse los votos de VOX.