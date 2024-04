Rubén Amón, asqueado de que Pedro Sánchez blanquee a EH Bildu y Otegi

Sin cortapisas.

Rubén Amón, colaborador de ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), protagonizó una intervención colosal en referencia a los resultados electorales acaecidos en el País Vasco.

El tertuliano del equipo de Pablo Motos fue a por todas a la hora de hablar de EH Bildu y de su alma máter, Arnaldo Otegi:

Otegi me repugna, me parece una serpiente y me parece que sigue siendo una serpiente y no ha hecho de nada para desmentir que deje de ser una serpiente. Lo digo porque, aparte de que fuera el miembro de ETA, aparte de que el día del asesinato de Miguel Ángel Blanco, él estaba en la playa, durante esta campaña no ha renegado en absoluto del pasado heroico del terrorismo. Nos han vuelto a decir que es un grupo armado como si fueran personas que están disparando jabalíes.