Vicente Vallés se muestra perplejo con Pablo Motos ante la carta del llorica Pedro Sánchez: «No hay nada parecido»

Alto y claro.

Vicente Vallés, entrevistado en la noche del 24 de abril de 2024 en ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), fue contundente a la hora de hablar del asunto que ha puesto del revés la agenda informativa de España.

La amenaza de dimisión de Pedro Sánchez fue ampliamente abordada en el programa de Pablo Motos y la reflexión hecha por el director de la segunda edición de los informativos de la primera cadena de Atresmedia no pudo ser más acertada:

Leo otra vez la primera frase. No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. La realidad es que no suele ser habitual que un presidente haga esto. No tanto que escriba una carta dirigida a los ciudadanos, sino que comunique a los ciudadanos que tiene que reflexionar y que dentro de unos cuantos días nos dirá cuál es el producto de esa reflexión.

Para Vallés, por mucho que rebuscó en la hemeroteca, no existe un caso parecido:

Yo creo que no hay un caso parecido. Yo estaba buscando esta tarde, intentando recordar a alguno de nuestros presidentes anteriores si ha hecho algo parecido y no lo recuerdo. Creo que estamos ahora mismo en cuatro o cinco días, que faltan hasta el lunes, en una situación de país políticamente en el limbo, con un presidente que no sabe si después del lunes va a seguir siéndolo. Y no solo no lo sabe, sino que nos dice a nosotros que no lo sabe.