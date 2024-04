Antonio Naranjo se harta de que Ramón Espinar le acuse de acosar a Pedro Sánchez: «¡Es acojonante!»

Enganchada de la buena en ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro).

Con la carta del llorica Pedro Sánchez como tema recurrente desde la última hora de la tarde del 24 de abril de 2024, las tertulias están centradas de manera casi exclusiva en este asunto.

Por eso, en el programa informativos de los mediodías en la segunda cadena de Mediaset, el expodemita Ramón Espinar y el periodista Antonio Naranjo se enzarzaron en un rifirrafe tremendo.

Todo empezó porque el que fuera diputado del partido fundado por Pablo Iglesias echase en cara a la ultraderecha, donde incluyó a jueces, políticos y periodistas, estar detrás del acoso y derribo contra Pedro Sánchez:

Solo hay un mensaje que lanzarle hoy a la ciudadanía. Yo no sé cómo está emocionalmente el presidente del Gobierno y eso que lo digan sus amigos. Pero políticamente una democracia no puede dejar caer a su presidente por un ataque de la ultraderecha en el plano mediático político y judicial.

Antonio Naranjo saltó a replicar a Ramón Espinar

¡Venga ya! Es que no, es que yo me siento insultado, porque yo he publicado muchas informaciones documentadas y me niego ni a que tú ni el presidente del Gobierno acusen a todos los periodistas que estamos haciendo nuestro trabajo de ultraderechistas.

Cuando el tertuliano populista insinuó que Naranjo estaba poco menos que detrás de una conspiración para hacer caer al presidente del Gobierno, este se mostró más que contundente:

No, mi trabajo es contar informaciones. No, no, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es hacer informaciones. Pero vamos a ver, estamos en un país en el que se ha destituido al presidente del Gobierno porque fue de testigo a un juicio y ahora al presidente del Gobierno cualquier cosa que le perturbe, que le moleste, la puede resolver escapándose, callándose, no dando explicaciones e insultando a jueces, a periodistas y a rivales políticos. Por favor, es acojonante.