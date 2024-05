María Jamardo no le tolera una sola insidia a Ramón Espinar a cuenta de sus informaciones sobre Begoña Gómez

Enganchada de la buena.

Las informaciones que siguen saliendo en torno a la figura de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, provocan auténtica urticaria entre la izquierda.

De hecho, el mantra más manoseado por sus más fieles representantes radica en el hecho de que es, como poco, una injerencia poner el foco en las parejas de los mandatarios y criticar su carrera profesional.

Y eso es lo que sucedió en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), donde el expodemita Ramón Espinar no solo defendió el papel de la mujer del presidente del Gobierno socialcomunista, sino que intentó echar por tierra las informaciones publicadas por ‘El Debate‘.

El problema para el que fuera político morado fue que en la mesa de debate se encontró con la jefa de tribunales del diario de Bieito Rubido, María Jamardo, quien no consintió a Espinar una sola falta de respeto hacia su medio ni tampoco el cuestionamiento a las piezas que se estaban sacando respecto de Begoña Gómez.

El exsenador comenzó desde una posición altiva y prepotente:

La jefa de tribunales de ‘El Debate’ le hizo una pregunta directa:

El expodemita quiso defender su postura:

La periodista no se dejó amilanar:

No, lo que me parece es que si tú opinas sobre un tema jurídico, y yo soy jefa de tribunales de un periódico, y todos los días estoy…

Espinar, a sabiendas, quiso reducir la categoría de ‘El Debate’:

Y Jamardo no se lo consintió:

Eso es faltar al respeto a mi trabajo y al de todos mis compañeros. Y vosotros sois unos irrespetuosos. Y ya no te lo voy a permitir. Vienes a insidiar tú, que faltas al respeto a mi periódico, que tiene 1,02 millones de lectores mensuales. Después de las insidias de este señor y de los ataques personales, que es a lo que se dedica, me gustaría terminar. El presidente del Gobierno, en esa entrevista de ‘El País‘ dice una cosa, que su mujer sacrificó su carrera por ser el presidente del Gobierno. Yo no sé si vivimos en una realidad paralela o es que yo vivo en un país distinto de esta gente. Pero esta señora trabajaba exactamente en lo mismo antes de ser mujer del presidente del gobierno, captación de fondos públicos, que es en lo que trabaja ahora. Con una diferencia y un problema, que por eso está judicializado el tema, que es que ha incrementado sustancialmente el volumen de ingresos porque desde que su marido es presidente esa captación de fondos públicos se ha disparado. Habrá que dar explicaciones políticas y jurídicas, os guste o no.