Vicente Vallés recurre a Koldo García para rebatir la gran mentira de José Luis Ábalos

Dicen que antes se coge a un mentiroso que a un cojo.

Sustituyan mentiroso por Ábalos y el resultado es el mismo.

Vicente Vallés, en Antena 3 Noticias, comentó la intervención del que fuera titular de Transportes cuando se produjo el famoso episodio de la llegada de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

En concreto, a lo de las famosas maletas. El director del noticiero deslizó con cierta ironía que José Luis Ábalos negó la mayor durante su comparecencia en la comisión de investigación que se estaba llevando a cabo en el Senado:

El presentador del informativo de las 21 horas en la primera cadena de Atresmedia puso el corte en el que el exsocialista soltó esta frase cuando le preguntaron por las famosas maletas del avión en el que iba Delcy Rodríguez:

Me alegra que me haga esa pregunta, que por cierto no es tampoco original, porque es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos.