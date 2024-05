Nicolás Redondo no se calla y dice sin titubeos cuándo murió el PSOE de Pedro Sánchez

Claro y directo.

Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del Partido Socialista en el País Vasco, partido del que fue expulsado en 2023, se mostró muy indignado con la labor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su gestión para sacar adelante la Ley de Amnistía.

El ya exsocialista, entrevistado en ‘Espejo Público’ (Antena 3), habló sobre el manifiesto que ha impulsado para que la gente no caiga en el engaño de seguir votando al PSC-PSOE: ‘Por un voto constitucionalista sin engaños’.

Redondo Terreros, a preguntas de Susanna Griso, estuvo convencido de que Sánchez no iba a dimitir:

Bueno, yo la verdad es que hasta que el presidente no utilizó la jefatura del Estado, nunca creí que fuera a dimitir. Yo nunca lo creí por sus propias características personales, pues me parecía muy improbable. En esa situación tampoco me importa mucho lo que él haya hecho, aunque no se corresponde al canon de un dirigente cabal en un ámbito constitucional. Es algo sorprendente.

Me preocupa más, y esto fíjese si es por sentimiento, la reacción del presidente del Partido Socialista Obrero Español, que inequívocamente se puso a pedir que no se fuera y a dar unas imágenes que a mí me avergonzaron en esa medida.

Se mostró convencido de que el PSOE actual ya está fenecido y pone una fecha, la del 27 de abril de 2024: