Xabier Fortes (TVE) acude al rescate del apaleado fiscal general del Estado para que arremeta contra el Supremo

El 7 de mayo de 2024 no fue buen día para Álvaro García Ortiz.

El fiscal general del Estado vio como el Tribunal Supremo decidió anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Y no es la primera vez que le sucede.

Hace unos meses el Alto Tribunal también anuló el ascenso a fiscal de Sala, la categoría más alta de la carrera.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo adoptó esta decisión tras estudiar tres recursos de la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y el fiscal antidroga Luis Ibáñez contra el nombramiento de Dolores Delgado al frente de Memoria Democrática, una categoría que además se creó poco tiempo antes de que la ex fiscal general fuera designada.

Igualmente, también se llevó García Ortiz el varapalo de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de abrir causa por la filtración de datos de Alberto González, el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Así que ante tal jornada aciaga, Xabier Fortes (TVE) entrevistó en ‘La Noche en 24‘ al fiscal general del Estado y este, como no podía ser de otra manera, se lanzó a degüello contra la decisión del Supremo.

El periodista le cuestionó sobre si se esperaba el fallo y el fiscal general replicó que:

Bueno, no sé si el fallo era esperable, pero desde luego no ha causado sorpresa, porque la línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera, así que no ha causado excesiva sorpresa.